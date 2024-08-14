Закон стал ближе к Академическому

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда. Об ...

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда

В Екатеринбурге назначены шесть судей нового суда в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей для нового суда в ...