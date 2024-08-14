Закон стал ближе к Академическому

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие
первого в истории постсоветской России здания районного суда. В церемонии приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Федерального Собрания РФ Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель ЗакСо Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде РФ Егор Игнащенко и председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.
«Мы видим, как растет и развивается Академический, и, безусловно, наполнение инфраструктурой для жизни этого района крайне важно. Строители, городские, региональные власти сработали как одна команда, чтобы жителям этого района было удобно обращаться в суды. Это уникальный проект, и мы будем продолжать улучшать судейскую инфраструктуру в городе и регионе. Это только начало», — подчеркнул Евгений Куйвашев.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
Новое здание суда положило начало созданию целого административного квартала, где в ближайшее время появятся районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Открытие нового здания суда в Академическом районе — это еще один важный шаг в развитии территории. Когда мы разрабатывали концепцию проекта «Академический», наша цель была не просто построить жилые кварталы, а создать полноценный район с развитой инфраструктурой.
Появление здесь таких значимых объектов, как здание суда, подтверждает, что Академический развивается как самодостаточный район, в котором есть все необходимое для комфортной жизни. Рядом уже строится будущее здание администрации района, что станет логичным продолжением формирования здесь общественно-делового центра. Мы уверены, что Академический продолжит укреплять свой статус современного района, где сочетаются комфорт, безопасность и удобная городская среда», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Новое здание суда в Академическом создаст дополнительные условия для жителей самого быстрорастущего района, которые смогут теперь получать государственные и муниципальные услуги в таком же объеме, как и жители других районов.
Академический районный суд расположился на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. Здание состоит из двух стеклянных кубов, символизирующих чаши весов богини Фемиды. Здесь имеется два блока для размещения 10 участков мировых судей и районного суда. Общая площадь — 16,9 тыс. кв. м, в том числе, 30 залов судебных заседаний. Работать в здании будет 139 человек. Всего на строительство объекта из региональной казны было выделено более 2,6 млрд руб. При осмотре здания суда почетные гости оценили не только созданные комфортные условия для работы, но и оснащенность объекта, в частности, современными средствами безопасности.
По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новый суд в Академическом районе станет также самым инновационным в регионе с точки зрения технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей.
«Явление уникальное, потому что до этого суды в Свердловской области только реорганизовывались. Сегодня мы стали очевидцами уникального случая в РФ, когда в новом районе с нуля создаются все объекты инфраструктуры. В суды Академического района можно будет обратиться не только традиционным образом, подав заявление в бумажном виде, но и через портал «Госуслуг» в электронном виде. Этот суд станет самым инновационным, информационно развитым и технологичным в Свердловской области», — рассказал Владимир Дмитриев.
Напомним, первый камень в здание Академического районного суда был заложен
в ноябре 2023 года. Глава города Алексей Орлов тогда отметил, что благодаря строительству здания суда в восьмом районе его жители будут чувствовать себя еще более защищенными на законодательном уровне.
«Сегодня мы открываем одну из первых ласточек — это здание районного суда, которое построено в рекордно короткие сроки, всего лишь за год», — отметил Алексей Орлов на церемонии открытия нового объекта.
Глава города выразил благодарность за реализацию проекта и поддержку развития Академического района. Он напомнил, что в этой локации усилиями региональных и муниципальных властей в тесном сотрудничестве с ведущим девелопером района АО СЗ «РСГ-Академическое» строятся школы и детские сады, административные здания, развивается социальная инфраструктура, появилась
новая поликлиника для взрослых, и был запущен
трамвай.