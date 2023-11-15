Академический суд

В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий, в которых расположатся мировой суд и федеральный суд общей юрисдикции. В церемонии запуска строительных работ приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.
Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Впервые в России мы создаем новый суд. Обычно это происходит путем реорганизации уже существующих учреждений. Академический — совершенно новый район, где проживает 150 тыс. граждан РФ. И важно, чтобы правосудие для них было доступным и гражданам не приходилось ездить через весь город, чтобы защитить свои права. Создание нового суда станет хорошим примером для других федеральных органов, которые в скором времени также откроются в этом районе», — сказал Павел Крашенинников.
На строительной площадке состоялась первая выемка грунта для котлована, на месте которого зальют фундамент будущего суда. Объект расположен в центральной части Академического района, в границах проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Комплекс будет состоять из двух зданий высотой три и четыре этажа. В трехэтажном расположится 10 участков мировых судей, в четырехэтажном — федеральный суд общей юрисдикции, рассчитанный на 20 судебных составов районных судей. Всего в комплексе будет расположено 30 залов судебных заседаний.
«Строительство суда в Академическом создаст дополнительные условия, чтобы жители самого быстрорастущего района могли получать государственные и муниципальные услуги в таком же объеме, как и жители других районов. В целом я расцениваю это как очень весомый и положительный вклад в развитие Екатеринбурга, потому что часть судов высвободится от нагрузки», — сказал Евгений Куйвашев.
Согласно проекту, здания судов будут представлять собой два геометрических стеклянных куба. В оформлении планируется использовать треугольные пилоны, символизирующие три грани судебного процесса: защиту, обвинение и суд. На них будут представлены барельефы из римского права и Конституции РФ.
«Это событие имеет огромное значение для Академического района, потому что люди будут чувствовать себя защищенными. Здание будет построено в кратчайшие сроки и станет не только точкой свершения правосудия, но еще и украшением Академического района, потому что будет применено очень интересное архитектурное решение», — сказал Алексей Орлов.
По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новый суд в Академическом районе станет также самым инновационным в регионе с точки зрения технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей.
«Явление уникальное, потому что до этого суды в Свердловской области только реорганизовывались, а сегодня мы стали очевидцами старта строительства нового районного суда. Это уникальный случай в РФ, когда в новом районе с нуля создаются все объекты инфраструктуры. В суды Академического района можно будет обратиться не только традиционным образом, подав заявление в бумажном виде, но и через портал «Госуслуг» в электронном виде. Этот суд будет самым инновационным, информационно развитым и технологичным в Свердловской области. Ожидается, что суды начнут свою работу не позднее 1 марта 2025 года», — отметил Владимир Дмитриев.
Напомним, что в марте прошлого года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли обращение в Государственную думу с просьбой создать Академический районный суд в Екатеринбурге. Инициатором обращения выступил председатель регионального суда Владимир Дмитриев.
В суде Академического района будут работать 20 федеральных судей, 54 сотрудника аппарата. Предполагается сформировать штат за счет перераспределения существующей штатной численности судей судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению дел.
Отметим, что в Академическом районе сегодня проживают более 120 тыс. человек. Ожидается, что к 2035 году этот показатель составит порядка 300 тыс. Для обеспечения их комфортного проживания реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе в рамках федеральной программы «Стимул». Так, проложена
трамвайная линия первой очереди протяженностью более 4,6 км в однопутном исчислении для повышения транспортной доступности района, ведется строительство взрослой поликлиники и школы на 1,2 тыс. мест.