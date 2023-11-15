УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:00

Академический суд

В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий, в которых расположатся мировой суд и федеральный суд общей юрисдикции. В церемонии запуска строительных работ приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Академический суд

Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».

«Впервые в России мы создаем новый суд. Обычно это происходит путем реорганизации уже существующих учреждений. Академический — совершенно новый район, где проживает 150 тыс. граждан РФ. И важно, чтобы правосудие для них было доступным и гражданам не приходилось ездить через весь город, чтобы защитить свои права. Создание нового суда станет хорошим примером для других федеральных органов, которые в скором времени также откроются в этом районе», — сказал Павел Крашенинников.

Академический суд

На строительной площадке состоялась первая выемка грунта для котлована, на месте которого зальют фундамент будущего суда. Объект расположен в центральной части Академического района, в границах проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Комплекс будет состоять из двух зданий высотой три и четыре этажа. В трехэтажном расположится 10 участков мировых судей, в четырехэтажном — федеральный суд общей юрисдикции, рассчитанный на 20 судебных составов районных судей. Всего в комплексе будет расположено 30 залов судебных заседаний.

«Строительство суда в Академическом создаст дополнительные условия, чтобы жители самого быстрорастущего района могли получать государственные и муниципальные услуги в таком же объеме, как и жители других районов. В целом я расцениваю это как очень весомый и положительный вклад в развитие Екатеринбурга, потому что часть судов высвободится от нагрузки», — сказал Евгений Куйвашев.

Академический суд

Согласно проекту, здания судов будут представлять собой два геометрических стеклянных куба. В оформлении планируется использовать треугольные пилоны, символизирующие три грани судебного процесса: защиту, обвинение и суд. На них будут представлены барельефы из римского права и Конституции РФ.

«Это событие имеет огромное значение для Академического района, потому что люди будут чувствовать себя защищенными. Здание будет построено в кратчайшие сроки и станет не только точкой свершения правосудия, но еще и украшением Академического района, потому что будет применено очень интересное архитектурное решение», — сказал Алексей Орлов.

Академический суд

По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новый суд в Академическом районе станет также самым инновационным в регионе с точки зрения технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей.

«Явление уникальное, потому что до этого суды в Свердловской области только реорганизовывались, а сегодня мы стали очевидцами старта строительства нового районного суда. Это уникальный случай в РФ, когда в новом районе с нуля создаются все объекты инфраструктуры. В суды Академического района можно будет обратиться не только традиционным образом, подав заявление в бумажном виде, но и через портал «Госуслуг» в электронном виде. Этот суд будет самым инновационным, информационно развитым и технологичным в Свердловской области. Ожидается, что суды начнут свою работу не позднее 1 марта 2025 года», — отметил Владимир Дмитриев.

Академический суд

Напомним, что в марте прошлого года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли обращение в Государственную думу с просьбой создать Академический районный суд в Екатеринбурге. Инициатором обращения выступил председатель регионального суда Владимир Дмитриев.

В суде Академического района будут работать 20 федеральных судей, 54 сотрудника аппарата. Предполагается сформировать штат за счет перераспределения существующей штатной численности судей судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению дел.

Академический суд

Отметим, что в Академическом районе сегодня проживают более 120 тыс. человек. Ожидается, что к 2035 году этот показатель составит порядка 300 тыс. Для обеспечения их комфортного проживания реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе в рамках федеральной программы «Стимул». Так, проложена трамвайная линия первой очереди протяженностью более 4,6 км в однопутном исчислении для повышения транспортной доступности района, ведется строительство взрослой поликлиники и школы на 1,2 тыс. мест.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

05.07.2023 По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...

28.03.2023 Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий ...

10.06.2021 Алексей Орлов: «Второй Академический» будут строить «с нуля»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по строительству нового района ...

27.12.2019 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о создании нового района Екатеринбурга на базе Академического

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о создании восьмого ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (382)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18