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Вчера, 15:25

Свердловская госэкспертиза одобрила проект здания суда в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Проектная документация для строительства здания суда в Академическом районе Екатеринбурга получила положительное заключение от Управления государственной экспертизы Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Разработка проекта здания суда началась в ноябре 2023 года по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павла Крашенинникова. В 2024 году данное строительство было включено в региональную госпрограмму.

Свердловская госэкспертиза одобрила проект здания суда в Академическом районе Екатеринбурга
Изображение предоставлено автором проекта Иваном Столяровым

«Необходимо было спроектировать максимально компактное здание, но так, чтобы оно удовлетворяло всем современным требованиям. Поэтому проект проходил по «бесшовному проектированию», то есть эксперты, чтобы уложиться в сроки, сопровождали проектировщиков с самой первой стадии работы, заранее исключая ошибки», — сказала заместитель начальника ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Мария Снежинская. Кроме того, проектировщики консультировались с судьями.

Комплекс будет состоять из двух зданий высотой три и четыре этажа. В них разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний (в здании будут работать федеральный районный суд и мировой суд).

Как ранее писал УрБК, возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».
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