Свердловская госэкспертиза одобрила проект здания суда в Академическом районе Екатеринбурга

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...05.07.2023 По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...13.02.2023 В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации ...23.08.2022 Свердловские власти и депутаты Госдумы обсудили создание отделений федеральных ведомств в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга предполагается организовать районный суд и создать ...