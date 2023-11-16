Свердловская госэкспертиза одобрила проект здания суда в Академическом районе Екатеринбурга

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...