Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга готовятся к началу отделочных работ

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга в ближайшее время приступят к отделочным работам. Объект, возведение которого началось в ноябре 2023 года, будет построен в рекордные сроки — всего за один год, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
По словам строительной компании, которая занимается возведением здания суда, монолитные работы на объекте уже полностью завершены, прокладка инженерных сетей выполнена на 45%, полным ходом идут внутренние укладочные работы. Рабочие уже готовятся приступить к отделке помещений — фойе, коридоров, залов заседаний и комнат отдыха персонала. Сдача готового объекта, как и планировалось, состоится в конце 2024 года.
Напомним, что старт строительству комплекса зданий, в которых расположатся мировой суд и федеральный суд общей юрисдикции, в Академическом районе был дан
15 ноября прошлого года. В церемонии запуска строительных работ приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.
«Впервые в России мы создаем новый суд. Обычно это происходит путем реорганизации уже существующих учреждений. Академический — совершенно новый район, где проживает 150 тыс. граждан РФ. И важно, чтобы правосудие для них было доступным и гражданам не приходилось ездить через весь город, чтобы защитить свои права. Создание нового суда станет хорошим примером для других федеральных органов, которые в скором времени также откроются в этом районе», — сказал на церемонии пуска строительных работ Павел Крашенинников.
Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».
«Строительство суда в Академическом создаст дополнительные условия, чтобы жители самого быстрорастущего района могли получать государственные и муниципальные услуги в таком же объеме, как и жители других районов. В целом я расцениваю это как очень весомый и положительный вклад в развитие Екатеринбурга, потому что часть судов высвободится от нагрузки», — сказал Евгений Куйвашев.
В суде Академического района будут работать 20 федеральных судей, 54 сотрудника аппарата. Предполагается сформировать штат за счет перераспределения существующей штатной численности судей судов Свердловской области с учетом фактической нагрузки по рассмотрению дел.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»