УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:46

В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге строительство здания нового районного суда в Академическом районе завершено на 53%. Объект с инспекцией 27 июня посетили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, начальник Управления Судебного департамента в Свердловской области Олег Ножников, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Алексей Намятов.

В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

Как сообщает пресс-служба свердловского облсуда, представитель застройщика сообщил комиссии, что на сегодняшний день уже возведен каркас здания, идет монтаж внутренних коммуникаций, параллельно выполняются отделочные работы и благоустройство. Стартовала отделка внутренних помещений — штукатурка стен, стяжка полов. В июле планируются остекление оконных конструкций и оформление стеклянного фасада.

В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

К новому году строители обещают завершить свои работы, и после этого здание начнут оснащать необходимой мебелью, техникой, системами безопасности.

В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

Напомним, что новое административное здание площадью 15,5 тыс. кв. м. строится в границах улиц Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — реки Патрушиха. Оно состоит из двух блоков, соединенных переходом. В одном блоке будет работать районный суд, в другом — 10 участков мировых судей.

Согласно закону, Академический районный суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от численности судей, но не позднее 1 марта 2025 года. К этому сроку здание должно быть полностью готово к работе.

В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».

Фото предоставлены пресс-службой Свердловского областного суда
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.06.2024 Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга готовятся к началу отделочных работ

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга в ближайшее время приступят ...

26.03.2024 Свердловская госэкспертиза одобрила проект здания суда в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Проектная документация для строительства здания суда в Академическом районе ...

16.11.2023 Академический суд

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...

15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

28.03.2023 Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов
Архив новостей
Июнь 2024 (598)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18