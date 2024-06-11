В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга в ближайшее время приступят ...

Строители здания суда в Академическом районе Екатеринбурга готовятся к началу отделочных работ

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Проектная документация для строительства здания суда в Академическом районе ...

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий ...