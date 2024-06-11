В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге строительство здания нового районного суда в Академическом районе завершено на 53%. Объект с инспекцией 27 июня посетили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, начальник Управления Судебного департамента в Свердловской области Олег Ножников, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Алексей Намятов.
Как сообщает пресс-служба свердловского облсуда, представитель застройщика сообщил комиссии, что на сегодняшний день уже возведен каркас здания, идет монтаж внутренних коммуникаций, параллельно выполняются отделочные работы и благоустройство. Стартовала отделка внутренних помещений — штукатурка стен, стяжка полов. В июле планируются остекление оконных конструкций и оформление стеклянного фасада.
К новому году строители обещают завершить свои работы, и после этого здание начнут оснащать необходимой мебелью, техникой, системами безопасности.
Напомним, что новое административное здание площадью 15,5 тыс. кв. м. строится
в границах улиц Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — реки Патрушиха. Оно состоит из двух блоков, соединенных переходом. В одном блоке будет работать районный суд, в другом — 10 участков мировых судей.
Согласно закону, Академический районный суд считается образованным со дня назначения на должности двух третей от численности судей, но не позднее 1 марта 2025 года. К этому сроку здание должно быть полностью готово к работе.
Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление социальной политики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации. Удобное для всех жителей района место под возведение административных зданий запланировал в проекте комплексного развития территории ведущий девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое».Фото предоставлены пресс-службой Свердловского областного суда