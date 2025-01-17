УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:00

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Здание нового суда находится на перекрестке улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. Его строительство велось с ноября 2023 года. Это первое новое здание судебного учреждения в современной России. Специально для его строительства Государственная дума РФ приняла нормативную базу, которой теперь смогут воспользоваться и в других городах страны.

В церемонии торжественного открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенниников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев и другие официальные лица.

«Сегодня мы открываем одну из первых ласточек — это здание районного суда, которое построено в рекордно короткие сроки, всего лишь за год», — сказал Алексей Орлов.

Также глава Екатеринбурга выразил благодарность за реализацию проекта и поддержку Академического района, отметив что благодаря активному строительству образовательных учреждений, административных зданий и развитию социальной инфраструктуры происходит формирование полноценного административного центра восьмого района столицы Урала.

Гости осмотрели новое здание и высоко оценили организованные для работников суда комфортные условия работы, а также высокую степень обеспечения безопасности объекта. Само здание представляет из себя два стеклянных куба, которые символизируют чаши весов богини правосудия. Первый блок предназначен для десяти мировых судей, а второй — для рассмотрения дел общей юрисдикции. Общая площадь комплекса составляет 16,9 тыс. кв. м. Одновременно в суде может проводится до 30 заседаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2025 Строительства здания суда в Академическом районе завершили на два месяца раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Комплекс зданий Академического районного суда, расположенный на перекрестке ул. ...

14.08.2024 В Екатеринбурге назначены шесть судей нового суда в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей для нового суда в ...

27.06.2024 В Екатеринбурге строительство здания суда в Академическом районе завершено на 53%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге строительство здания нового районного суда в Академическом районе ...

16.11.2023 Академический суд

В восьмом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса зданий для судейского корпуса ...

15.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (358)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18