В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академического районного суда. Об этом сообщает департамент информполитики города.



Здание нового суда находится на перекрестке улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. Его строительство велось с ноября 2023 года. Это первое новое здание судебного учреждения в современной России. Специально для его строительства Государственная дума РФ приняла нормативную базу, которой теперь смогут воспользоваться и в других городах страны.



В церемонии торжественного открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенниников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев и другие официальные лица.



«Сегодня мы открываем одну из первых ласточек — это здание районного суда, которое построено в рекордно короткие сроки, всего лишь за год», — сказал Алексей Орлов.



Также глава Екатеринбурга выразил благодарность за реализацию проекта и поддержку Академического района, отметив что благодаря активному строительству образовательных учреждений, административных зданий и развитию социальной инфраструктуры происходит формирование полноценного административного центра восьмого района столицы Урала.



Гости осмотрели новое здание и высоко оценили организованные для работников суда комфортные условия работы, а также высокую степень обеспечения безопасности объекта. Само здание представляет из себя два стеклянных куба, которые символизируют чаши весов богини правосудия. Первый блок предназначен для десяти мировых судей, а второй — для рассмотрения дел общей юрисдикции. Общая площадь комплекса составляет 16,9 тыс. кв. м. Одновременно в суде может проводится до 30 заседаний.