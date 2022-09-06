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Сегодня, 13:09

Договоры для региона

В Екатеринбурге продолжает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая продлится до 13 июля. Свердловская область подготовила для мероприятия свой стенд, а губернатор Евгений Куйвашев подписал ряд договоров, направленных на развитие региона.

Одним из первых стало четырехстороннее соглашение, которое подписали губернатор региона Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Качканара Андрей Ярославцев и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Документ касается планов по реализации масштабных проектов в городах присутствия дивизиона «Урал» в период с 2023 по 2030 год. На эти цели будут направлены примерно 1,5 млрд руб. налоговых отчислений холдинга.

Планируется, что в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ проведет реконструкцию и оснащение пищеблока городской инфекционной больницы, создаст центр профессиональных компетенций, благоустроит городские территории, закупит дорожную технику. В Качканаре компания поможет завершить строительство Ледового дворца, проведет мероприятия по повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города. Уточним, что компания также выступает партнером ИННОПРОМа.

Договоры для региона

Еще одно соглашение Е. Куйвашев подписал с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым и главным врачом Свердловского областного онкологического диспансера Борисом Мейлахом. По нему планируются разработка и внедрение в медицинскую практику обновленной линейки диагностических и терапевтических радиофармпрепаратов, а также научно-образовательного центра «Ядерная медицина» с участием УрФУ, Свердловского областного онкодиспансера и Уральского государственного медицинского университета.

Реализация проекта должна создать возможности для научных исследований и медицинских инноваций. Кроме того, работа центра будет направлена на подготовку кадров в сфере ядерной медицины.

С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером был заключен договор, закрепляющий план совместных мероприятий регионов на 2023-2025 годы. Он подразумевает развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, межрегиональной кооперации, а также импортозамещение и расширение деловых контактов. Кроме того, в нем затрагиваются вопросы совместного достижения задач национального проекта «Экология».

Договоры для региона

В сфере логистики подписано соглашение с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым и директором уральского филиала компании «ТрансКонтейнер» Андреем Кривошапкиным. В нем определяется дорожная карта по созданию транспортно-логистического центра «Екатеринбург», который станет одним из ключевых инфраструктурных объектов в рамках проекта «Сухой порт». О его реализации Е. Куйвашев до этого докладывал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Мы уже сегодня можем себя назвать одним из крупнейших сухих портов. Наша задача — превратить область в крупнейший товарораспределительный центр страны. И мы уже видим, что создание такой инфраструктуры помогает быстро и качественно доставлять грузы», — рассказывал глава региона.

Утвержденная на ИННОПРОМе дорожная карта определяет ключевые этапы создания в ближайшие пять лет крупного транспортно-логистического центра в Сысертском городском округе — на железнодорожной станции Седельниково. Благодаря этому появится более 2 тыс. новых рабочих мест.

На территории самого транспортно-логистического центра «Екатеринбург» расположатся контейнерно-контрейлерный терминал, терминал для крупногабаритных и тяжеловесных грузов, терминал колесной техники, универсальный складской комплекс, таможенные зоны. Пропускная способность объекта должна составить 6,1 млн т грузов к 2030 году и до 10 млн т — к 2035.

Два договора Е. Куйвашев подписал при участии председателя Уральского банка «Сбербанка» Дмитрия Суховерхова. Первый касается внедрения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении и строительстве, а также формирования комфортной среды. Сотрудничество будет вестись в сферах технологий искусственного интеллекта, устойчивого развития и ESG — стратегии развития, подразумевающей заботу об экологии и людях.

Кроме того, в планах проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения. Вместе с банком регион продолжит апробацию цифровых сервисов на транспорте, объектах социальной и коммунальной сфер, в работе государственных органов. Вдобавок будут применяться современный опыт и технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Также в планах стимулирование ответственного предпринимательства и развитие волонтерских и инклюзивных проектов.

Другое соглашение было заключено при участии директора Уральского фонда поддержки студенчества «Кампус» Ольги Котляровой. Оно касается предоставления беспроцентных образовательных кредитов в рамках программы поддержки студентов «Кампус».

Сейчас «Сбербанк» выдает студентам льготные образовательные кредиты, у которых за счет поддержки государства ставка составляет 3%. Нововведение позволит фонду «Кампус» компенсировать оставшуюся часть, что сделает займы беспроцентными.

Помимо этого, соглашение подразумевает сотрудничество в формировании системы непрерывного практико-ориентированного обучения студентов в рамках образовательного кластера «вуз-работодатель», проведении совместных научно-исследовательских работ, конференций, семинаров, выставок, презентаций.

«Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург — настоящая студенческая столица России», — подчеркнул Е. Куйвашев.

Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Она выступает в роли индустриальной, торговой и экспортной площадки. Мероприятие регулярно собирает тысячи специалистов сфер промышленного и технологического развития, представителей экспертного сообщества. Ежегодно в рамках ИННОПРОМа заключаются соглашения, которые влияют на развитие Екатеринбурга и Свердловской области.

Страной-партнером в этому выступила Беларусь. Делегация республики предварительно планирует заключить в ходе выставки более 60 договоров на сумму свыше 190 млн долл. США.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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