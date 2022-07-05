ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о развитии инфраструктуры Нижнего Тагила и Качканара

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа. Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Качканара Андрей Ярославцев и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Договор касается планов по реализации масштабных проектов в городах присутствия дивизиона «Урал» в период с 2023 по 2030 год. На эти цели будут направлены примерно 1,5 млрд руб. налоговых отчислений холдинга, сообщает региональный центр корпоративных отношений компании.«Основная цель сотрудничества — сделать города, где живут наши сотрудники, более уютными, красивыми и безопасными, чтобы качество жизни в них росло год от года. Строительство новых спортивных объектов, развитие сферы здравоохранения, создание возможности получать востребованные профессии в Качканаре и Нижнем Тагиле — это хорошие решения, которые создают новый город, и наш совместный вклад в лучшее будущее», — сказал Д. Новоженов.В Нижнем Тагиле при участии ЕВРАЗа пройдет реконструкция и оснащение пищеблока городской инфекционной больницы, будет создан центр профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и центра подготовки персонала ЕВРАЗ Урал. Также продолжится благоустройство городских территорий, включая «Парк Народный — 2». Будет приобретена дорожная техника.«В городе сложилась сплоченная команда единомышленников, благодаря которой муниципалитет уверенно движется вперед. Долгосрочное сотрудничество с ЕВРАЗом — это большие перспективы и хороший вклад в реализацию ключевых проектов, а значит, реальная возможность сделать жизнь тагильчан комфортнее, изменить облик города в лучшую сторону, создать условия для инвестиционной привлекательности», — прокомментировал В. Пинаев.В Качканаре при содействии компании завершат строительство Ледового дворца, реализуют мероприятия по повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города.«При поддержке компании сбудется мечта нескольких поколений горожан — будет открыт Ледовый дворец. Вкупе с модернизацией коммунальной инфраструктуры это отличный подарок городу к 60-летию ЕВРАЗ Качканарского ГОКа», — отметил А. Ярославцев.Ежегодно ЕВРАЗ направляет более 1 млрд руб. на реализацию социальных, благотворительных и спонсорских проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре. С 2013 года предприятия дивизиона «Урал» признаются лучшими благотворителями среди предприятий горнорудной промышленности области.