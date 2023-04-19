Инвестиции в милосердие

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии, ЕВРАЗ КГОК — среди предприятий горнорудной промышленности. В 2023 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность предприятия холдинга на Урале направили более 2,2 млрд руб. Итоги года были подведены в рамках Дней милосердия, которые прошли на Урале в 28-й раз.В ходе церемонии награждения уральских меценатов вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов получил диплом в номинации «Лучший благотворитель 2023 года».Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил, что с каждым годом суммы, направленные на благотворительность уральскими бизнесменами, растут.«За все годы проведения «Дней милосердия» сумма благотворительной деятельности составила почти 300 млрд руб. При этом, думаю, подсчитать все не удалось. В 2023 году по итогам благотворительной деятельности определены 93 лучших благотворителя по 16 номинациям», — сказал Павел Креков.Министр социальной политики Андрей Злоказов добавил, что благотворительность становится важным общественным трендом в регионе.«Количество благотворителей неуклонно растет. В течение года они участвуют в различных всероссийских и областных добровольческих акциях: «Весенняя неделя добра», «Добровольцы детям», «Щедрый вторник» и «10 тыс. добрых дел в один день». А также в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню пенсионера и многих других», — сказал Андрей Злоказов.Денис Новоженов, в свою очередь, отметил, что благотворительностью занимаются не для того, чтобы получить награду.«Эта награда — большая честь и ответственность для меня. Хочу отметить, что благотворительная деятельность осуществляется не для награды, а по велению души и сердца, в соответствии с позицией организаций, которые мы возглавляем. ЕВРАЗ много лет занимается благотворительной и спонсорской помощью на территории, где расположены его предприятия», — сказал Денис Новоженов.Отметим, что в течение всего 2023 года ЕВРАЗ регулярно направлял средства на благоустройство территорий Нижнего Тагила, помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Также в этом году ЕВРАЗ впервые поддержал театральный фестиваль «Золотая маска», в рамках которого спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга прошли во втором по величине городе Свердловской области.«Мы занимаемся помощью и развитием программ для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с диагнозом «ДЦП». Мы провели турниры по футболу «Стальная воля» для людей с ОВЗ в Нижнем Тагиле и Качканаре. При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре завершается строительство ледового дворца, который строится в рамках трехстороннего соглашения. Планируется, что в феврале он в присутствии губернатора будет введен в работу», — добавил Денис Новоженов.Помимо этого, в рамках соглашений между правительством области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила отчисления компании до 2026 года будут направлены на капитальные ремонты и оснащение медоборудованием нескольких городских больниц, в том числе исторического здания поликлиники Демидовской ЦГБ. Будут построены крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе.Более 15 лет компания реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом детский церебральный паралич. Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В 2023 году компания направила на реализацию идей общественности двух городов на Урале 8 млн руб.Также холдинг много лет шефствует над школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает оснащать образовательные учреждения современными учебными материалами, выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий. В этом году ЕВРАЗ совместно с УрФУ открыл в Нижнетагильском технологическом институте «Инженерный бакалавриат». Второй год компания проводит набор старшеклассников в IT-Академию ЕВРАЗа и проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».Компания продолжает оказывать благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения на Урале. В 2023 году оборудованы арт-палаты в инфекционной больнице, новое оборудование приобретено для стационара детской больницы Нижнего Тагила, также обновлены оборудование и специальная мебель детской больницы в Качканаре.Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает детские сады, школы, профессиональные спортивные клубы и детские дворовые секции, помогает учреждениям культуры и общественным организациям.На предприятиях компания реализует масштабные социальные программы для своих работников, оказывает помощь ветеранам и молодежи. На комбинатах действуют порядка 20 социальных программ.