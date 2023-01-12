Международное соответствие

На предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК состоялся аудит, по результатам которого было подтверждено соответствие системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2018. Так, на ЕВРАЗ КГОК аудиторы посетили обогатительную фабрику, фабрику окускования, энергетический цех, цех электротехнических лабораторий. На НТМК состоялся визит в подразделения управления главного энергетика, коксохимическое производство, крупносортный цех, проектно-конструкторский институт «Ником-проект».



Инспекторы ознакомились с производственными, управленческими и вспомогательными процессами, оценили организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий. Несоответствий в работе подразделений предприятий найдено не было. По оценке экспертов, система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO:50001.



«Соответствие энергоменеджмента международному стандарту говорит о том, что для производства чугуна, стали, металлопроката предприятия тратят оптимальное количество энергоресурсов и демонстрируют лучшую динамику по снижению их использования среди предприятий металлургической отрасли в России. К примеру, ЕВРАЗ НТМК с 2018 по 2021 год снизил энергопотребление на 10%», — отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.







На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована в 2017 году, на ЕВРАЗ КГОК — в 2021-м. ISO 50001 — стандарт в энергетической сфере, признанный на международном уровне. В версии стандарта 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента. Система энергоменеджмента позволяет управлять рисками, достигать экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.



Помимо повышения качества работы в сфере энергоменеджмента, предприятия ЕВРАЗа уделяют внимание внедрению различных нововведений, облегчающих взаимодействие с коллегами для обмена опытом. Так, недавно по инициативе ЕВРАЗ КГОК в России впервые прошли мероприятия в рамках межзаводской школы агломератчиков. На площадку организатора для обмена опытом приехали представители семи промышленных предприятий страны, в том числе ЕВРАЗ ЗСМК, Северстали, ММК и Высокогорского ГОКа.







«Диалог с коллегами — специалистами агломерационных производств российских предприятий, изучение их опыта очень важны для развития ЕВРАЗ КГОК. Мы поделились экспертным мнением и практическим опытом улучшения качества продукции и повышения работоспособности оборудования. Первая межзаводская школа однозначно принесла пользу всем участникам, и, я уверен, такие встречи должны стать традиционными», — считает начальник фабрики окускования ЕВРАЗ КГОК Евгений Баранов.



Специалисты ЕВРАЗ КГОК выступили с докладами о проектах цифровизации, новых шихтовых материалах. Инженеры приглашенных предприятий презентовали идеи о производстве железофлюса, применении анализатора химсостава агломерационной шихты, футеровке панелей агломерационного горна.



Также гости побывали на фабрике окускования ЕВРАЗ КГОК, где познакомились с цифровой системой дозирования извести при подготовке сырья, оценили агрегаты для охлаждения агломерата и вагоноопрокидыватель. Участников заинтересовала система взаимодействия фабрики окускования с доменным цехом ЕВРАЗ НТМК, которая выстроена в формате совместных кросс-функциональных команд. Такой подход позволяет повышать эффективность плавки чугуна и снижать его себестоимость.







В завершение межзаводской школы состоялся круглый стол, на котором участники обсудили вопросы дальнейшего совершенствования технологий и модернизации оборудования для наибольшей эффективности и экологичности производства железорудного сырья.



Кроме этого, специалисты ЕВРАЗа активно работают над внедрением нововведений для выстраивания эффективной работы с клиентами и партнерами компании. В конце прошлого года разработчики комбината запустили в работу портал, где размещена техническая и инженерная информация о стальном прокате компании и строительных решениях, в которых он применяется. Платформа получила название EVRAZ STEEL ENGINEERING и стала частью экосистемы по развитию стального строительства.



Ресурс содержит базу знаний и прикладной инструментарий. Благодаря новой платформе у производителя появилась возможность структурировать накопленный инженерный контент. Кроме того, здесь есть все данные о продукции ЕВРАЗа: сортаменты, сертификаты, технические бюллетени и каталоги. Также пользователям доступны различные калькуляторы, которые позволяют осуществить подбор подходящих конструкций.







Также база знаний EVRAZ STEEL ENGINEERING включает в себя подборку типовых строительных решений, техническую документацию и инженерное описание продуктов. Портал будет полезен прежде всего проектировщикам, инженерам, строителям, специалистам служб технического заказчика.



«Помимо EVRAZ STEEL ENGINEERING в эко-систему ЕВРАЗа по развитию стального строительства входят компании EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX и другие организации и проекты», — отметил руководитель команды инженерного портала Александр Бибин.



По его словам, данный ресурс позволит пользователю быстро и в полном объеме получить детальную информацию о продуктах для строительства, найти ответы на часто задаваемые вопросы, а сотрудникам ЕВРАЗа даст возможность более эффективно взаимодействовать с клиентами.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа