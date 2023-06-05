УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:11

Экологические итоги

В течение 2022 года на ЕВРАЗ НТМК был реализован ряд экологических мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На этой неделе специалисты ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели итоги работы экологических служб за прошлый год. Всего в 2022 году на природоохранную программу предприятий ЕВРАЗа на Урале направлено более 2,5 млрд руб.

Так, на коксохимическом производстве для снижения специфических выбросов конечное охлаждение коксового газа было переведено в закрытый цикл. В результате выбросы снизятся на 176 т в год, потери при улавливании бензола уменьшатся на 7 кг/тыс. кубометров.

Экологические итоги

Кроме того, в прошлом году на ЕВРАЗ НТМК была завершена работа по ремонту и модернизации аспирационных установок во всех цехах и подразделениях комбината. Эффект от мероприятий привел к снижению выбросов на 95 т в год. Объем вложений в этот проект с 2018 года составил 701 млн руб.

На комбинате до минимума сведены выбросы загрязняющих веществ в доменном цехе. Благодаря двум современным доменным печам с мощными системами аспирации отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, что позволяет снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза. Валовые выбросы сократились на 433 т в год.

В течение 2022 года на комбинате велась серьезная работа по переходу на полностью замкнутый цикл использования воды. В рамках проекта заменили не только технологическое оборудование, но и коммуникации, сейчас специалисты поэтапно закрывают существующие выпуски сточных вод в природные объекты.

На ЕВРАЗ КГОК в 2022 году также шла реализация проекта по использованию замкнутого цикла водопользования. Благодаря проекту перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище и запуску трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду в Выйский отсек, комбинат сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища.

В 2023 году планируется ввести в работу насосы под дамбами № 3 и № 4, что позволит снизить забор воды еще на 14 млн кубометров ежегодно. Система сбора дренажных скважин и зумпфов, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование, строится и в рамках проекта по возведению нового отсека хвостохранилища. Это исключит возможное загрязнение почвы и водных объектов.

Экологические итоги

«В соответствии с экологической политикой ЕВРАЗа мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления, работу по ним мы ведем более 10 лет. Модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, закрытие устаревших производств обеспечивает постоянное и планомерное снижение объема выбросов загрязняющих веществ», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

В 2023 году реализация природоохранных мероприятий на комбинатах ЕВРАЗа продолжилась. Так, на ЕВРАЗ НТМК на данный момент ведется работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе, на ЕВРАЗ КГОК продолжат проработку установки системы мониторинга на фабрике окускования.

Экологические итоги

Кроме того, в рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия водоемов ЕВРАЗ НТМК провел экологическую акцию по зарыблению Нижнетагильского пруда. В водоем было выпущено более 1 тыс. молодых особей белого толстолобика.

Накануне акции была проведена оценка состояния водного объекта. Специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Они отмечают, что белый толстолобик питается микроводорослями и растительными остатками, очищая водоемы.

Экологические итоги

«Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК по расширению биоразнообразия предполагает несколько направлений: выпуск рыбы в Нижнетагильское и Леневское водохранилища, выпуск в прудки-отстойники высших растений, которые помогают очищать воду. Высадку микроводоросли хлореллы в тагильские водоемы для улучшения водно-химических процессов и создания кормовой базы для рыб. Данные мероприятия позволяют поддерживать правильное состояние водоемов, формировать устойчивый баланс и травоядных рыб, поедающих вредные растения, и хищников», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

На комплекс мероприятий по биоразнообразию ЕВРАЗ ежегодно направляет более 10 млн руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
05.06.2023 В 2022 году на реализацию экологических проектов на Урале предприятия ЕВРАЗа направили порядка 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...

26.05.2023 ЕВРАЗ НТМК в рамках экологической акции выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. белых толстолобиков

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия в водоемах ...

09.03.2023 ЕВРАЗ экономит воду

ЕВРАЗ КГОК в 2022 году снизил забор воды для производственных нужд на 11 млн кубометров ...

03.03.2023 ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн кубометров свежей воды

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. ЕВРАЗ КГОК в 2022 году сэкономил 11 млн куб. метров свежей воды Нижне-Качканарского ...

07.02.2017 ЕВРАЗ направил 1,2 млрд рублей на экологические программы НТМК и КГОК

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. ЕВРАЗ в 2016 году направил 1,2 млрд руб. на организацию более 40 природоохранных ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (156)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18