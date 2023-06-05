Экологические итоги

В течение 2022 года на ЕВРАЗ НТМК был реализован ряд экологических мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На этой неделе специалисты ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели итоги работы экологических служб за прошлый год. Всего в 2022 году на природоохранную программу предприятий ЕВРАЗа на Урале направлено более 2,5 млрд руб.



Так, на коксохимическом производстве для снижения специфических выбросов конечное охлаждение коксового газа было переведено в закрытый цикл. В результате выбросы снизятся на 176 т в год, потери при улавливании бензола уменьшатся на 7 кг/тыс. кубометров.







Кроме того, в прошлом году на ЕВРАЗ НТМК была завершена работа по ремонту и модернизации аспирационных установок во всех цехах и подразделениях комбината. Эффект от мероприятий привел к снижению выбросов на 95 т в год. Объем вложений в этот проект с 2018 года составил 701 млн руб.



На комбинате до минимума сведены выбросы загрязняющих веществ в доменном цехе. Благодаря двум современным доменным печам с мощными системами аспирации отходящие газы проходят очистку в рукавных фильтрах, что позволяет снизить их остаточную запыленность в 2,5 раза. Валовые выбросы сократились на 433 т в год.



В течение 2022 года на комбинате велась серьезная работа по переходу на полностью замкнутый цикл использования воды. В рамках проекта заменили не только технологическое оборудование, но и коммуникации, сейчас специалисты поэтапно закрывают существующие выпуски сточных вод в природные объекты.



На ЕВРАЗ КГОК в 2022 году также шла реализация проекта по использованию замкнутого цикла водопользования. Благодаря проекту перехвата технологических вод под дамбой № 2 на хвостохранилище и запуску трех мощных агрегатов, которые откачивают дренирующую воду в Выйский отсек, комбинат сэкономил 11 млн кубометров свежей воды Нижне-Качканарского водохранилища.



В 2023 году планируется ввести в работу насосы под дамбами № 3 и № 4, что позволит снизить забор воды еще на 14 млн кубометров ежегодно. Система сбора дренажных скважин и зумпфов, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование, строится и в рамках проекта по возведению нового отсека хвостохранилища. Это исключит возможное загрязнение почвы и водных объектов.







«В соответствии с экологической политикой ЕВРАЗа мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды — приоритетные направления, работу по ним мы ведем более 10 лет. Модернизация оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, закрытие устаревших производств обеспечивает постоянное и планомерное снижение объема выбросов загрязняющих веществ», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.



В 2023 году реализация природоохранных мероприятий на комбинатах ЕВРАЗа продолжилась. Так, на ЕВРАЗ НТМК на данный момент ведется работа по реконструкции установки биохимической очистки воды и модернизации газоотводящих трактов в конвертерном цехе, на ЕВРАЗ КГОК продолжат проработку установки системы мониторинга на фабрике окускования.







Кроме того, в рамках реализации программы по расширению биологического разнообразия водоемов ЕВРАЗ НТМК провел экологическую акцию по зарыблению Нижнетагильского пруда. В водоем было выпущено более 1 тыс. молодых особей белого толстолобика.



Накануне акции была проведена оценка состояния водного объекта. Специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Они отмечают, что белый толстолобик питается микроводорослями и растительными остатками, очищая водоемы.







«Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК по расширению биоразнообразия предполагает несколько направлений: выпуск рыбы в Нижнетагильское и Леневское водохранилища, выпуск в прудки-отстойники высших растений, которые помогают очищать воду. Высадку микроводоросли хлореллы в тагильские водоемы для улучшения водно-химических процессов и создания кормовой базы для рыб. Данные мероприятия позволяют поддерживать правильное состояние водоемов, формировать устойчивый баланс и травоядных рыб, поедающих вредные растения, и хищников», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.



На комплекс мероприятий по биоразнообразию ЕВРАЗ ежегодно направляет более 10 млн руб.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа