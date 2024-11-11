ЕВРАЗ НТМК успешно прошел плановую проверку Росприроднадзора в рамках проекта «Чистый воздух»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. ЕВРАЗ НТМК успешно прошел плановую проверку Росприроднадзора в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В ходе проверки были подтверждено, что предприятие в полном объеме выполнило запланированные мероприятия, полученный экологический эффект в полтора раза превысил предусмотренный планом.«Проверяющие побывали на коксохимическом, конвертерном и прокатном производствах. Они провели замеры на агрегатах, введенных в работу на КХП в рамках перехода подразделения на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Представители Росприроднадзора подтвердили снижение специфических выбросов коксохимпроизводства и изоляцию бензола, нафталина и других загрязняющих веществ от атмосферного воздуха. Охлаждение коксового газа происходит в закрытых агрегатах, открытые отстойники и градирня выведены из эксплуатации. Очищенный коксовый газ возвращается обратно для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината», — говорится в сообщение.Также представители РПН проконтролировали работу аспирационных систем в нескольких подразделениях предприятия. Основные замеры проводились на аспирации миксерного отделения конвертерного цеха, также были проверены локальные установки на КХП и в нескольких прокатных цехах.Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ составило 672,7 т/г при запланированных 424 т/г. Программа технического перевооружения аспирационных установок (переход на современные пылегазоочистные установки для более высокой степени очистки запыленного воздуха) выполнена в полном объеме, отмечено в акте проверки Росприроднадзора.