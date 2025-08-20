УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:14

ЕВРАЗ НТМК отчитался об экологических проектах

ЕВРАЗ НТМК успешно прошел плановую проверку Росприроднадзора в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В ходе проверки были подтверждено, что предприятие в полном объеме выполнило запланированные мероприятия, полученный экологический эффект в полтора раза превысил предусмотренный планом, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК отчитался об экологических проектах

«Проверяющие побывали на коксохимическом, конвертерном и прокатном производствах. Они провели замеры на агрегатах, введенных в работу на КХП в рамках перехода подразделения на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Представители Росприроднадзора подтвердили снижение специфических выбросов коксохимпроизводства и изоляцию бензола, нафталина и других загрязняющих веществ от атмосферного воздуха. Охлаждение коксового газа происходит в закрытых агрегатах, открытые отстойники и градирня выведены из эксплуатации. Очищенный коксовый газ возвращается обратно для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината», — говорится в сообщение.

Также представители РПН проконтролировали работу аспирационных систем в нескольких подразделениях предприятия. Основные замеры проводились на аспирации миксерного отделения конвертерного цеха, также были проверены локальные установки на КХП и в нескольких прокатных цехах.

Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ составило 672,7 т/г при запланированных 424 т/г. Программа технического перевооружения аспирационных установок (переход на современные пылегазоочистные установки для более высокой степени очистки запыленного воздуха) выполнена в полном объеме, отмечено в акте проверки Росприроднадзора.

На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация мероприятий по федеральному проекту «Чистый воздух», запланированных к пуску в 2026 году. Проект по техперевооружению установок по производству электродного пека, который предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и переход на принципиально новую экологически безопасную технологическую цепочку. Техперевооружение позволит снизить выброс специфических веществ коксохимического производства еще на 140,7 т в год, повысить безопасность труда и улучшить условия работы сотрудников.

Также планируется установить перекрытия на открытые отстойники и бассейны биохимической установки с эвакуацией отходящих газов. Будет смонтирована современная система сбора и очистки отходящих газов. Это также позволит дополнительно снизить выбросы ароматических веществ коксохима.

Кроме того, в 2024 году ЕВРАЗ НТМК начал техническое перевооружение коксовой батареи № 10. Инвестиции в реализацию проекта превысят 28 млрд руб. Применение современных технологических решений даст значительный экологический эффект: прогнозируемое сокращение выбросов в атмосферу – свыше 1 тыс. т в год. Данное мероприятие не входит в федеральный проект «Чистый воздух», но имеет значительный экологический и социальный эффект.

По проекту «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланированы девять масштабных воздухоохранных мероприятий, шесть из них уже реализовано, выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тыс. т, а затраты составили 6,36 млрд руб. На комбинате проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса, с вводом в работу оборудования, которое утилизирует избыточные газы. В 2018 и 2020 годах введены в работу новые экологичные доменные печи № 7 и 6, которые оснащены современными аспирационными установками, что позволило снизить остаточную запыленность отходящих газов в 2,5 раза.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
20.08.2025 ЕВРАЗ НТМК успешно прошел плановую проверку Росприроднадзора в рамках проекта «Чистый воздух»

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. ЕВРАЗ НТМК успешно прошел плановую проверку Росприроднадзора в рамках федерального ...

10.07.2025 ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение биохимической установки более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. ЕВРАЗ НТМК вложит в техническое перевооружение биохимической установки в рамках ...

11.11.2024 На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие проведут замеры ...

11.10.2022 ЕВРАЗ НТМК представил Росприроднадзору отчет об экологической и природоохранной деятельности

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На ЕВРАЗ НТМК завершилась десятидневная проверка Росприроднадзора. В ходе нее ...

24.03.2022 ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 350 тонн

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. ЕВРАЗ НТМК представил результаты создания и модернизации объектов в рамках федерального ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.