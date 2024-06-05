ММК борется за чистый воздух

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в рамках программы «Чистый воздух» с 2017 года снизил выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на 27,4%. Об этом рассказал главный специалист по экологии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Игорь Бурмистров, выступая на сессии «Чистый воздух как фактор экологического благополучия в регионах», прошедшей в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба комбината.«Ежегодно мы сохраняем положительную динамику снижения выбросов загрязняющих веществ. Реализация инвестиционных проектов позволила нам снизить выбросы загрязняющих веществ на 27,4% и улучшить качество атмосферного воздуха в городе в 3,9 раза по сравнению с базовым 2017 годом», — сообщил И. Бурмистров.По его словам, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для предприятия установлен целевой показатель по сокращению выбросов приоритетных загрязняющих веществ на 20,8%, или 39,98 тыс. т, в 2026 году. Для достижения данной цели в компании разработана программа, включающая 20 мероприятий с планируемыми инвестициями 60,3 млрд руб. За счет реализации 14 мероприятий уже достигнуто снижение выбросов на 18,1%, или 34,8 тыс. т. Инвестиции составили 56,9 млрд руб.Главный эколог также отметил, что ключевые инвестиционные проекты ММК последней пятилетки направлены на обновление первого передела и на снижение негативного воздействия на окружающую среду.Так, в 2019 году реализован один из масштабных и экологически значимых проектов ММК — строительство новой аглофабрики. Проект позволил вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику № 4. При строительстве были использованы наилучшие доступные технологии, что существенно повысило экологическую безопасность производства.Кроме того, в период с 2019 по 2024 годы введены в работу: системы аспирации доменных печей, конвертеров и отделения перелива чугуна, дуговых сталеплавильных печей, двересъемные машины с беспылевой выдачей кокса на трех коксовых батареях. По результатам 2024 года новые газоочистные установки суммарно уловили 60 тыс. т пыли.Также продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов оксида углерода и сероводорода. В частности, проведена реконструкция четырех воздухонагревателей и заменены четыре агломашины. После выхода на проектную мощность в 2025 году участка безводного охлаждения доменного шлака жалобы жителей на запах сероводорода отсутствуют, а также отсутствуют и превышения на ближайших постах мониторинга.Ключевым мероприятием по снижению выбросов в атмосферный воздух стало строительство комплекса коксовой батареи № 12. Реализация этого проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 тыс. т в год. Комплекс новой коксовой батареи включает 28 систем аспирации, установку десульфурации, снижающей выбросы диоксида серы в 27 раз, и установку денитрификации, уменьшающей выбросы окислов азота в семь раз. Кроме того, комплекс оснащен замкнутой оборотной системой водоснабжения и биохимической установкой, очищающей до 300 куб. м/ч стоков.Помимо этого, важным элементом экологического контроля является мониторинг и оценка воздействия предприятия на окружающую среду. Существующая сеть мониторинга атмосферного воздуха, состоящая из 11 стационарных постов Росгидромета и ММК, а также четырех передвижных постов комбината, позволяет оценивать качество воздуха в городе в непрерывном режиме.И. Бурмистров рассказал, что ежесуточно выполняется около 3 тыс. замеров концентраций загрязняющих веществ, 375 замеров метеорологических параметров. Информация о качестве воздуха на границе санитарно-защитной зоны размещается на сайте ММК в онлайн режиме, а также передается в Центр экологического мониторинга Челябинской области.