УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 09:29

ММК борется за чистый воздух

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в рамках программы «Чистый воздух» с 2017 года снизил выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на 27,4%. Об этом рассказал главный специалист по экологии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Игорь Бурмистров, выступая на сессии «Чистый воздух как фактор экологического благополучия в регионах», прошедшей в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба комбината.

ММК борется за чистый воздух

«Ежегодно мы сохраняем положительную динамику снижения выбросов загрязняющих веществ. Реализация инвестиционных проектов позволила нам снизить выбросы загрязняющих веществ на 27,4% и улучшить качество атмосферного воздуха в городе в 3,9 раза по сравнению с базовым 2017 годом», — сообщил И. Бурмистров.

По его словам, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для предприятия установлен целевой показатель по сокращению выбросов приоритетных загрязняющих веществ на 20,8%, или 39,98 тыс. т, в 2026 году. Для достижения данной цели в компании разработана программа, включающая 20 мероприятий с планируемыми инвестициями 60,3 млрд руб. За счет реализации 14 мероприятий уже достигнуто снижение выбросов на 18,1%, или 34,8 тыс. т. Инвестиции составили 56,9 млрд руб.

Главный эколог также отметил, что ключевые инвестиционные проекты ММК последней пятилетки направлены на обновление первого передела и на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Так, в 2019 году реализован один из масштабных и экологически значимых проектов ММК — строительство новой аглофабрики. Проект позволил вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику № 4. При строительстве были использованы наилучшие доступные технологии, что существенно повысило экологическую безопасность производства.

Кроме того, в период с 2019 по 2024 годы введены в работу: системы аспирации доменных печей, конвертеров и отделения перелива чугуна, дуговых сталеплавильных печей, двересъемные машины с беспылевой выдачей кокса на трех коксовых батареях. По результатам 2024 года новые газоочистные установки суммарно уловили 60 тыс. т пыли.

Также продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов оксида углерода и сероводорода. В частности, проведена реконструкция четырех воздухонагревателей и заменены четыре агломашины. После выхода на проектную мощность в 2025 году участка безводного охлаждения доменного шлака жалобы жителей на запах сероводорода отсутствуют, а также отсутствуют и превышения на ближайших постах мониторинга.

Ключевым мероприятием по снижению выбросов в атмосферный воздух стало строительство комплекса коксовой батареи № 12. Реализация этого проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 тыс. т в год. Комплекс новой коксовой батареи включает 28 систем аспирации, установку десульфурации, снижающей выбросы диоксида серы в 27 раз, и установку денитрификации, уменьшающей выбросы окислов азота в семь раз. Кроме того, комплекс оснащен замкнутой оборотной системой водоснабжения и биохимической установкой, очищающей до 300 куб. м/ч стоков.

Помимо этого, важным элементом экологического контроля является мониторинг и оценка воздействия предприятия на окружающую среду. Существующая сеть мониторинга атмосферного воздуха, состоящая из 11 стационарных постов Росгидромета и ММК, а также четырех передвижных постов комбината, позволяет оценивать качество воздуха в городе в непрерывном режиме.

И. Бурмистров рассказал, что ежесуточно выполняется около 3 тыс. замеров концентраций загрязняющих веществ, 375 замеров метеорологических параметров. Информация о качестве воздуха на границе санитарно-защитной зоны размещается на сайте ММК в онлайн режиме, а также передается в Центр экологического мониторинга Челябинской области.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
05.06.2024 ММК с 2017 года инвестировал в снижение атмосферных выбросов более 52 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В период с 2017 по 2023 год в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ...

30.05.2024 ММК получил свидетельство и электронно-цифровой знак о соответствии региональному экостандарту

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2024. В рамках открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего ...

22.04.2024 Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...

26.03.2015 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. В 2014 году в Свердловской области, по предварительным данным, наблюдались 1 тыс. 362 ...

11.07.2011 ЗАО «Арамильский завод передовых технологий» и ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод» оштрафованы за выбросы в атмосферу вредных и загрязняющих веществ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (306)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18