ММК первым среди металлургических предприятий верифицировал данные онлайн-систем контроля выбросов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 11.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») при участии инспекторов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняты в эксплуатацию автоматизированные измерительные системы контроля выбросов загрязняющих веществ (АИС) в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба предприятия.«Передавать показания по выбросам в тестовом режиме мы начали еще в 2024 году. Теперь Магнитогорский металлургический комбинат первым среди предприятий отечественной металлургии сдал в эксплуатацию системы контроля и верифицировал полученные с их помощью данные», — прокомментировал главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.Оснащение производственных объектов ММК системами онлайн-мониторинга выбросов осуществляется в рамках эксперимента по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Системы автоматического контроля выбросов (САКВ) в непрерывном режиме измеряют и ведут учет показателей выбросов, а полученные данные оперативно передаются в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.Сейчас на комбинате успешно функционируют 50 систем онлайн-мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Они охватывают агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производства, контролируя 72% всех выбросов предприятия. Стратегической целью компании является установка 127 автоматизированных систем контроля на все ключевые дымовые трубы предприятия, что обеспечит мониторинг до 85 % общего объема выбросов в атмосферу.Отметим, что ММК активно реализует мероприятия федерального проекта «Чистый воздух». С 2017 года предприятие снизило выбросы загрязняющих веществ на 27%. Один из ключевых инструментов достижения целей в данном направлении — Единый диспетчерский экологический комплекс ММК, позволяющий отслеживать параметры технологических процессов, распознавать сверхнормативные выбросы, анализировать их рассеивание, а также получать данные с установленных автоматизированных систем контроля выбросов.