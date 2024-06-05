УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:46

ММК первым среди металлургических предприятий верифицировал данные онлайн-систем контроля выбросов

УрБК, Магнитогорск, 11.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») при участии инспекторов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняты в эксплуатацию автоматизированные измерительные системы контроля выбросов загрязняющих веществ (АИС) в атмосферный воздух, сообщает пресс-служба предприятия.

ММК первым среди металлургических предприятий верифицировал данные онлайн-систем контроля выбросов
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Передавать показания по выбросам в тестовом режиме мы начали еще в 2024 году. Теперь Магнитогорский металлургический комбинат первым среди предприятий отечественной металлургии сдал в эксплуатацию системы контроля и верифицировал полученные с их помощью данные», — прокомментировал главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

Оснащение производственных объектов ММК системами онлайн-мониторинга выбросов осуществляется в рамках эксперимента по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Системы автоматического контроля выбросов (САКВ) в непрерывном режиме измеряют и ведут учет показателей выбросов, а полученные данные оперативно передаются в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Сейчас на комбинате успешно функционируют 50 систем онлайн-мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Они охватывают агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производства, контролируя 72% всех выбросов предприятия. Стратегической целью компании является установка 127 автоматизированных систем контроля на все ключевые дымовые трубы предприятия, что обеспечит мониторинг до 85 % общего объема выбросов в атмосферу.

Отметим, что ММК активно реализует мероприятия федерального проекта «Чистый воздух». С 2017 года предприятие снизило выбросы загрязняющих веществ на 27%. Один из ключевых инструментов достижения целей в данном направлении — Единый диспетчерский экологический комплекс ММК, позволяющий отслеживать параметры технологических процессов, распознавать сверхнормативные выбросы, анализировать их рассеивание, а также получать данные с установленных автоматизированных систем контроля выбросов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2024 ММК с 2017 года инвестировал в снижение атмосферных выбросов более 52 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В период с 2017 по 2023 год в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ...

26.04.2022 ММК разрабатывает систему контроля источников выбросов

УрБК, Магнитогорск, 26.04.2022. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) занимаются созданием ...

11.07.2011 ЗАО «Арамильский завод передовых технологий» и ЗАО «Михайловский литейно-прокатный завод» оштрафованы за выбросы в атмосферу вредных и загрязняющих веществ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ...

29.06.2011 В 2010 году объем выбросов загрязняющих веществ в Челябинской области превысил 1 млн. тонн

УрБК, Челябинск, 29.06.2011. В 2010 году выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух от стационарных и ...

20.06.2011 Правительство Свердловской области рекомендовало ОАО «НТМК» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2011. Правительство Свердловской области рекомендовало ОАО «Нижнетагильский металлургический ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18