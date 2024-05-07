УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:46

ММК с 2017 года инвестировал в снижение атмосферных выбросов более 52 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В период с 2017 по 2023 год в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») инвестировал 52,5 млрд руб. Выбросы загрязняющих веществ ММК в атмосферу за этот период сократились на 32,5 тыс. т, или 16%, сообщает пресс-служба предприятия.

Наиболее наглядный показатель оценки экобезопасности производства — удельные выбросы, которые в 2023 году снизились до максимальных 13,2 кг на тонну стали, что на 17% меньше, чем в 2017 году.

Среди реализованных экоинициатив комбината за этот период можно выделить следующие: ввод в эксплуатацию трех сероулавливающих установок аглофабрики № 2, строительство аглофабрики № 5, строительство газоочистных установок в сталеплавильном переделе, запуск десяти систем аспирации доменных печей.

Кроме того, в период с 2019 по 2023 год было введено в эксплуатацию 24 системы пылеподавления в горно-обогатительном и коксохимическом производствах, доменном и листопрокатных цехах, что сократило пылевые выбросы на 630 т в год при эффективности пылеподавления более 80%.

Основной двигатель последующего снижения выбросов, в том числе бенз(а)пирена и формальдегида, — реализация проекта по строительству коксовой батареи № 12. С запуском комплекса в 2024 году и последующим выводом из строя устаревших батарей выбросы сократятся более чем на 11 тыс. т в год.

Мониторинг атмосферного воздуха Магнитогорска в настоящее время осуществляется на 11 стационарных постах наблюдения сети Росгидромет и ММК, а также тремя передвижными лабораториями комбината.

«Только лабораторией ММК на границе санитарно-защитной зоны и территории предприятия ежесуточно в непрерывном режиме выполняется около 3 тыс. замеров концентраций по 20 загрязняющим веществам, контроль ведется в 50 точках», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Также в конце 2023 года была запущена в работу экологическая диспетчерская, которая консолидирует информацию с автоматизированных систем контроля выбросов, расположенных на источниках, и отслеживает онлайн параметры технопроцессов.

Результаты государственного мониторинга, выполняемого Росгидрометом, показывают, что в период с 2017 по 2023 год концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Магнитогорска ощутимо сократились. Так, концентрация марганца снизилась в 3,9 раза, бенз(а)пирена — в 3,3 раза, оксида углерода — в три раза, взвешенных веществ — в 1,7 раза, формальдегида — в 1,3 раза.

Напомним, что, согласно стратегической инициативе «Чистый город», принятой ММК в 2015 году, к 2026 году предприятие планирует снизить выбросы веществ 1 и 2 класса опасности в 10 раз, на 20% — выбросы загрязняющих веществ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.05.2024 Затраты ММК на экологические инициативы за шесть лет составили более 91 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.05.2024. Затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность с 2017 по 2023 год составили более 91 ...

07.09.2023 ММК провел для школьников Магнитогорска экскурсию по природоохранным объектам

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), участвующий в федеральном проекте ...

05.04.2018 Выбросы вредных веществ в Верхней Пышме в 2017 году увеличились в два раза

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Верхней Пышме в 2017 году увеличился в два ...

26.03.2015 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. В 2014 году в Свердловской области, по предварительным данным, наблюдались 1 тыс. 362 ...

26.03.2014 В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в Реже увеличились более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. В 2013 году, по предварительным данным, в Свердловской области наблюдалась 1 141 ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (100)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18