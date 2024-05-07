ММК с 2017 года инвестировал в снижение атмосферных выбросов более 52 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В период с 2017 по 2023 год в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») инвестировал 52,5 млрд руб. Выбросы загрязняющих веществ ММК в атмосферу за этот период сократились на 32,5 тыс. т, или 16%, сообщает пресс-служба предприятия.



Наиболее наглядный показатель оценки экобезопасности производства — удельные выбросы, которые в 2023 году снизились до максимальных 13,2 кг на тонну стали, что на 17% меньше, чем в 2017 году.



Среди реализованных экоинициатив комбината за этот период можно выделить следующие: ввод в эксплуатацию трех сероулавливающих установок аглофабрики № 2, строительство аглофабрики № 5, строительство газоочистных установок в сталеплавильном переделе, запуск десяти систем аспирации доменных печей.



Кроме того, в период с 2019 по 2023 год было введено в эксплуатацию 24 системы пылеподавления в горно-обогатительном и коксохимическом производствах, доменном и листопрокатных цехах, что сократило пылевые выбросы на 630 т в год при эффективности пылеподавления более 80%.



Основной двигатель последующего снижения выбросов, в том числе бенз(а)пирена и формальдегида, — реализация проекта по строительству коксовой батареи № 12. С запуском комплекса в 2024 году и последующим выводом из строя устаревших батарей выбросы сократятся более чем на 11 тыс. т в год.



Мониторинг атмосферного воздуха Магнитогорска в настоящее время осуществляется на 11 стационарных постах наблюдения сети Росгидромет и ММК, а также тремя передвижными лабораториями комбината.



«Только лабораторией ММК на границе санитарно-защитной зоны и территории предприятия ежесуточно в непрерывном режиме выполняется около 3 тыс. замеров концентраций по 20 загрязняющим веществам, контроль ведется в 50 точках», — рассказали в пресс-службе предприятия.



Также в конце 2023 года была запущена в работу экологическая диспетчерская, которая консолидирует информацию с автоматизированных систем контроля выбросов, расположенных на источниках, и отслеживает онлайн параметры технопроцессов.



Результаты государственного мониторинга, выполняемого Росгидрометом, показывают, что в период с 2017 по 2023 год концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Магнитогорска ощутимо сократились. Так, концентрация марганца снизилась в 3,9 раза, бенз(а)пирена — в 3,3 раза, оксида углерода — в три раза, взвешенных веществ — в 1,7 раза, формальдегида — в 1,3 раза.



Напомним, что, согласно стратегической инициативе «Чистый город», принятой ММК в 2015 году, к 2026 году предприятие планирует снизить выбросы веществ 1 и 2 класса опасности в 10 раз, на 20% — выбросы загрязняющих веществ.