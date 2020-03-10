ММК разрабатывает систему контроля источников выбросов

УрБК, Магнитогорск, 26.04.2022. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) занимаются созданием диспетчерского экологического комплекса (ДЭК), который будет обеспечивать постоянный контроль работы природоохранных объектов. С его помощью можно будет в режиме реального времени отслеживать состояние источников выбросов и контролировать соблюдение экологических норм.



На предприятии отметили, что снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и реализация экологических программ являются неотъемлемой частью стратегии развития комбината. Особый акцент делается на защите атмосферного воздуха. В 2018 году ММК вошел в федеральный проект «Чистый воздух», в ходе которого реализуется комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.



ММК, являющийся одним из лидеров российской промышленности по применению автоматизированных систем в производственных процессах, использует цифровые новации и в сфере экологической безопасности. Для повышения достоверности и точности определения уровня техногенного воздействия на окружающую среду комбинат ранее внедрил локальные системы в технологическое оборудование. В настоящее время в ПАО «ММК» создается единая система управления природоохранной деятельностью — диспетчерский экологический комплекс, охватывающий все производственные процессы, влияющие на окружающую среду.



ДЭК позволяет осуществлять непрерывный контроль состояния источников выбросов загрязняющих веществ, вести мониторинг атмосферного воздуха и водных объектов в зоне влияния ПАО «ММК» на окружающую среду, прогнозировать изменение уровня техногенного воздействия на атмосферный воздух Магнитогорска при различных режимах работы технологических агрегатов и в зависимости от технического состояния оборудования и природоохранных объектов.



Внедрение диспетчерского экологического комплекса обеспечит оперативное выполнение персоналом ПАО «ММК» корректирующих управленческих действий в случае превышения норматива выбросов. Это станет очередным важным этапом масштабной работы по снижению техногенного воздействия комбината на окружающую среду.