Фильтры для «Чистого воздуха»

Специалисты ЕВРАЗ НТМК закончили установку новой аспирационной системы на участке фасонного литья. Ее ввод стал завершением экологического проекта оснащения технологического оборудования установками для снижения воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В ближайшее время работы будут продолжены на перегрузочных станциях коксохимического производства.
Производительность новой аспирационной установки в фасонно-литейном цехе — 85,8 кубометра газа в час. Она смонтирована над дуговой электросталеплавильной печью, предназначенной для выплавки чугуна и стали. Новая система мгновенно поглощает газы, образующиеся в процессе производства, а мощные фильтры очищают их от вредных примесей.
«Благодаря новой аспирационной установке снизится запыленность на рабочих местах. Будут улучшены условия труда 80 металлургов. Значительно уменьшатся выбросы в атмосферный воздух. Применение рукавного фильтра в технологическом процессе соответствует наилучшим доступным технологиям. Также на уральских предприятиях ЕВРАЗа продолжается реализация мероприятий по проекту «Чистый воздух». Мы модернизируем производство и планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.
Кроме этого, в ближайшее время ЕВРАЗ НТМК вложит в строительство новых установок по производству электродного пека еще более 3 млрд руб. Ожидается, что работы будут завершены в 2026 году.
Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что вывод из эксплуатации пекококсовой батареи 1958 года и переход на производство нового вида пекового кокса — это седьмое мероприятие НТМК в рамках проекта «Чистый воздух».
«Модернизация производства позволит снизить выброс специфических загрязняющих веществ коксохимического производства еще на 140,7 т в год. Также мы повысим безопасность труда и улучшим условия работы наших сотрудников», — добавил Денис Новоженов.
В рамках подготовки старта проекта уже проведены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация, оценено воздействие на окружающую среду и проведены общественные слушания.
Модернизация производства предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и строительство новой экологически безопасной технологической цепочки производительностью до 60 тыс. т год, которая минимизирует выбросы в атмосферу. В результате комбинат получит новую товарную продукцию — пек марок Б, Б1, В и В1.
Также в рамках проекта будет построен полностью закрытый участок по подготовке и очистке смолы, которая будет поступать в два изолированных трикантера. После удаления шламов из смолы методом перегонки будут производиться различные марки пеков.
Все оборудование участка электродного пека — кубы, насосы, пекоприемники, резервуары для электродного пека и пековых дистиллятов, аппарат воздушного охлаждения, модульная градирня технической воды, модульная воздухокомпрессорная станция — будет объединено коллектором. Отработанные газы после промывки в санитарном скруббере будут направляться на каталитическое дожигание. Все воздушники и коллектор оборудуют паровыми рубашками и теплоизолируют. Также будет построено новое энергетическое оборудование: подстанции, насосные и теплообменники.
Отметим, что заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе пленарной сессии «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках Дня экологии на выставке-форуме «Россия» в Москве высоко оценила экологические инициативы на предприятиях ЕВРАЗа.
«На этих предприятиях применяется технология конечного охлаждения коксового газа, что снижает на 75% выбросы отравляющих воздух веществ», — подчеркнула Виктория Абрамченко.
Напомним, что за период до 2024 года ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию проекта «Чистый воздух» более 4 млрд руб. Из девяти мероприятий, утвержденных комплексным планом по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила, выполнено шесть. Выбросы снижены на 7,9 тыс. т при плановом показателе 6,5 тыс. т.Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа