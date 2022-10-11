Специалисты ЕВРАЗ НТМК установили новую аспирационную систему на участке фасонного литья

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На ЕВРАЗ НТМК завершилась десятидневная проверка Росприроднадзора. В ходе нее ...08.09.2022 На ЕВРАЗ НТМК прошла проверка реализации экологических проектов по программе «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. На ЕВРАЗ НТМК состоялась проверка объектов, включенных в реализацию федерального ...24.03.2022 ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 350 тонн
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. ЕВРАЗ НТМК представил результаты создания и модернизации объектов в рамках федерального ...29.10.2021 Руководство федерального проекта «Чистый воздух» ознакомилось с экологическими мероприятиями ЕВРАЗ НТМК
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. ЕВРАЗ НТМК посетил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» ...07.02.2017 ЕВРАЗ направил 1,2 млрд рублей на экологические программы НТМК и КГОК
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. ЕВРАЗ в 2016 году направил 1,2 млрд руб. на организацию более 40 природоохранных ...