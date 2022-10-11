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Специалисты ЕВРАЗ НТМК установили новую аспирационную систему на участке фасонного литья

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Специалисты ЕВРАЗ НТМК закончили установку новой аспирационной системы на участке фасонного литья. Ее ввод стал завершением экологического проекта оснащения технологического оборудования установками для снижения воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В ближайшее время работы будут продолжены на перегрузочных станциях коксохимического производства., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического предприятия.

Специалисты ЕВРАЗ НТМК установили новую аспирационную систему на участке фасонного литья
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Производительность новой аспирационной установки в фасонно-литейном цехе — 85,8 кубометров газа в час. Она смонтирована над дуговой электросталеплавильной печью, предназначенной для выплавки чугуна и стали.

«Благодаря новой аспирационной установке снизится запыленность на рабочих местах. Будут улучшены условия труда 80 металлургов. Значительно уменьшатся выбросы в атмосферный воздух. Применение рукавного фильтра в технологическом процессе соответствует наилучшим доступным технологиям. Также на уральских предприятиях ЕВРАЗа продолжается реализация мероприятий по проекту «Чистый воздух». Мы модернизируем производство и планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду в Нижнем Тагиле», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Напомним, что за период до 2024 года ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию проекта «Чистый воздух» более 4 млрд руб. Из девяти мероприятий, утвержденных комплексным планом по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила, выполнено шесть. Выбросы снижены на 7,9 тыс. т при плановом показателе 6,5 тыс. т.
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