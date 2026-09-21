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Застройщики УГМК и «Астон» потеряли позиции в топ-20 по вводу жилья в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. «УГМК-Застройщик» и группа «Астон» потеряли позиции в рейтинге крупнейших застройщиков Свердловской области по объему введенного жилья по итогам 2026 года. Это следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

«УГМК-Застройщик» опустился на восемь позиций и занял 18-е место. Компания ввела 18,8 тыс. кв. м жилья, при этом весь этот объем, по данным ЕРЗ, пришелся на объекты с переносом срока ввода. Группа «Астон» заняла 17-е место, потеряв девять позиций. Объем введенного жилья составил 19,5 тыс. кв. м, из которых 6,4 тыс. кв. м пришлось на объекты с переносом срока.

Всего в топ-20 застройщиков региона позиции потеряли восемь компаний. TEN Девелопмент опустился на одну строчку, группа «Страна Девелопмент» — на две, группа «Эталон» — на девять, группа ЛСР — на четыре, «Астон» — на девять, УГМК-Застройщик — на восемь, компания «Практика» — на 16, СЗ «Нижнеисетский пруд» — на две.

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Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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