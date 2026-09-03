ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Группа компаний «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по объему ввода жилья в 2026 году. Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), к 1 сентября компания ввела в эксплуатацию 153,4 тыс. кв. м жилья.

«Нам удается поддерживать высокие показатели ввода жилья. Это результат системной работы всей команды, четкого планирования и ответственности перед покупателями. Лидерство в рейтинге — это не просто цифра, это подтверждение того, что мы сдаем объекты в заявленные сроки», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Помимо текущего лидерства, ГК «КОРТРОС» достигла еще одного значимого показателя. Компания возглавила рейтинг застройщиков Свердловской области по накопленному вводу жилья с 2016 года. На сегодняшний день девелопер построил в регионе уже 1,3 млн кв. м жилья — это исторический максимум для компании в Свердловской области.

Данный показатель отражает долгосрочную стратегию ГК «КОРТРОС» по развитию территорий и устойчивому росту портфеля проектов. Одним из основных драйверов ввода остается Академический район Екатеринбурга, где компания реализует крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения территории.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode&Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.