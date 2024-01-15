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15.01.2024

ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания ввела в эксплуатацию 128 тыс. 629 кв. м. жилья, сообщает пресс-служба застройщика.

Всего в 2023 году «РСГ-Академическое» возвело 159,2 тыс. кв. м. жилья, коммерческой недвижимости и паркингов. Объем текущего строительства девелопера в Свердловской области составляет 293 тыс. кв. м.

ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

АО СЗ «РСГ-Академическое» возглавляет топ свердловских застройщиков по вводу жилья третий год по версии Единого ресурса застройщиков. Второе место в 2023 году заняла ГК «Атомстройкомплекс» (введено 92 тыс. 689 кв. м. жилья), третье — компания ПИК (86 тыс. 283 кв. м.).

«Мы гордимся тем, что сохранили за собой лидерство по вводу жилья в Свердловской области в 2023 году», — заявил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Екатеринбурге АО СЗ «РСГ-Академическое» реализует проект комплексного освоения территории Академического района.
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