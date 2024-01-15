УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге застройщиков Свердловской области в 2023 ...19.05.2022 Компания «РСГ-Академическое» возглавляет рейтинг свердловских девелоперов по объемам текущего строительства
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС») ...21.01.2022 ГК «КОРТРОС» построит новый офис в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. ГК «КОРТРОС» намерена построить новый офис в Академическом районе Екатеринбурга. Об ...14.01.2022 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья в 2021 году, ...15.01.2020 Компания «РСГ-Академическое» впервые возглавила рейтинг крупнейших застройщиков Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС», впервые ...