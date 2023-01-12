Застройщик Академического района в 2023-2024 годах сохранит лидерство по текущим объемам строительства в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Лидерство по текущим объемам строительства в Екатеринбурге в 2023-2024 годах сохранит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Так, согласно данным Дом.рф, общая площадь недвижимости девелопера, находящая на стадии строительства, в 2023 году составит 159 тыс. кв. м., в 2024 году — 140 тыс. кв. м.



При этом только жилья в 2023 году будет сдано 146 тыс. кв. м. (семь блоков домов). Всего за 2023-2024 годы объем жилого строительства ведущего застройщика Академического района ориентировочно составит 275,5 тыс. кв. м., а с учетом нежилых помещений и паркингов объем полученных разрешений на строительство достигает 299 тыс. кв. м. Это второй показатель среди всех застройщиков Свердловской области.





Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»



Напомним, что ГК «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по итогам 2022 года, введя в эксплуатацию 169 тыс. 935 кв. м. жилья. Входящий в Группу специализированный застройщик «РСГ-Академическое» входит в тройку самых пунктуальных в отрасли, сдавших дома раньше срока. Речь идет о ЖК «Близкий» и Eleven, где дома были сданы с опережением графика на 150 и 97 дней соответственно.



Также к итогам работы застройщика в минувшем году относится запуск трех новых образовательных учреждений, два из которых появились в районе Академический: образовательный центр-школа № 31 на улице Евгения Савкова, 17 и школа № 123 по адресу улица Академика Парина, 6.



Помимо этого, в рамках развития транспортной инфраструктуры в 2022 году в Академическом районе Екатеринбурга в эксплуатацию была введена улица Академика Ландау, от улицы Рябинина до улицы Вавилова. В 2023 году планируется завершение трамвайной линии в Академический, что значительно увеличит транспортную доступность района и уменьшит нагрузку на дорожную сеть.