Застройщик Академического района Екатеринбурга занял первое место в Свердловской области по объему ввода жилья в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. ГК «КОРТРОС» заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по итогам 2022 года. Представляющий ее на Среднем Урале девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» ввел в эксплуатацию 169 тыс. 935 кв. м. жилья. Такие данные опубликованы на сайте Единого ресурса застройщиков.
Также ГК «КОРТРОС» заняла второе место в рейтинге по объему текущего строительства. Кроме этого, АО СЗ «РСГ-Академическое» вошло в шорт-лист самых пунктуальных девелоперов, замкнув тройку лидеров строительной отрасли, сдавших дома раньше срока. Речь идет о ЖК «Близкий» и Eleven, где высотки были сданы с опережением графика на 150 и 97 дней соответственно.
Также к итогам работы застройщика в минувшем году относится запуск трех новых образовательных учреждений, два из которых появились в районе Академический: образовательный центр-школа № 31 на улице Евгения Савкова, 17 и школа № 123 по адресу улица Академика Парина, 6.
Помимо этого, в рамках развития транспортной инфраструктуры в 2022 году в Академическом районе Екатеринбурга в эксплуатацию была введена улица Академика Ландау, от улицы Рябинина до улицы Вавилова.
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В 2022 году в Екатеринбурге был установлен рекорд в сфере строительства: в эксплуатацию ...17.11.2022 В Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна школа на 1,2 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. В Академическом районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 1,2 тыс. мест. ...29.07.2022 ГК «КОРТРОС» заняла первое место среди застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Екатеринбурге 26 июля состоялась 21-я региональная конференция «Многоквартирное ...21.01.2022 ГК «КОРТРОС» построит новый офис в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. ГК «КОРТРОС» намерена построить новый офис в Академическом районе Екатеринбурга. Об ...14.01.2022 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья в 2021 году, ...