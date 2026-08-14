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14 августа 202613:29

В Екатеринбурге завершается ремонт подъездных путей к детским учреждениям

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Екатеринбурге завершается ремонт подъездных путей к детским учреждениям. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По данным департамента благоустройства администрации города, совокупная протяженность отремонтированных участков в квадрате участков по ул. Ангарской — от Билимбаевской до Расточной и от Технической до Билимбаевской, где расположены два корпуса средней школы № 129, детские сады №№ 32, 46, 51 и 131, а также Уральский железнодорожный техникум, составляет 1,85 км. Площадь участка превышает 17 тыс. кв. м. На ремонт этих двух объектов из бюджетов области и города выделено почти 100 млн руб.

На 2-й Новосибирской улице — от Палисадной до Умельцев, в шаговой доступности от ремонтируемого находятся два детских сада — №№ 148 и 394. Протяженность объекта составила 1,1 км, а общая площадь – 15 тыс. 050 «квадратов». Ремонт этой автодороги обошелся в 84,6 млн руб.

На всех обозначенных участках специалисты подрядных организаций уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.

Работы на данных участках ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в Екатеринбурге по нацпроекту запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью 13,25 км и общей площадью 229,16 тыс. кв. м. Работы на большинстве из них уже завершены, сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.

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