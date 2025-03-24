Екатеринбург вошел в топ-5 городов по вводу жилья

Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по вводу жилья. За прошлый год в уральской столице сдали 1 млн 768 кв. м жилья. На одного жителя было введено 1,115 кв. м общей площади (11 место по стране). Обеспеченность жильем в городе за последний год выросла с 29,1 до 29,9 кв. м на человека. Такие данные приводит
РИА «Новости» в своем исследовании.
По объемам введенного жилья в абсолютном выражении Екатеринбург уступает лишь Москве, Краснодару и Санкт-Петербургу (6,55 млн кв. м, 2,94 млн кв. м, 2,67 млн кв. м соответственно). Также в лидерах Новосибирск (1,53 млн кв. м), Тюмень (1,46 млн кв. м), Казань (1,42 млн кв. м), Уфа (1,13 млн кв. м) и Ростов-на-Дону (1,06 млн кв. м). Меньше всего жилья было построено в Магадане — всего 6 тыс. кв. м, что на 45% меньше, чем в предыдущем году.
В целом по стране за 2024 год было введено 107,8 млн. кв. м, что на 2,4% меньше результата предыдущего года. На 100 крупнейших городов пришлось 42% от всего введенного объема. При этом в мегаполисах спад заметнее, чем в целом по России. Так, в сотне самых крупных городов объем ввода жилья сократился за год на 6,6%.
По вводу жилья в пересчете на жителя лидирует Краснодар: там в 2024 году ввели 2,34 кв. м на жителя. Далее следует Грозный (1,98 кв. м), а замыкает тройку лидеров Кызыл (1,76 кв. м). Меньше всего жилья в пересчете на жителя было введено в Мурманске (всего 0,055 кв. м на человека), Магадане (0,07 кв. м) и Новокузнецке (0,09 кв. м). В среднем по стране было введено 0,738 кв. м на жителя. Данный показатель превысили 33 города. При этом более 1 кв. м на человека было введено в 17 городах против 19 в предыдущем году.
В 2024 году темпы роста жилья выросли в 43 крупнейших городах из 100. Наибольший темп роста отмечен в Мурманске (в 4,7 раза), Салехарде (в три раза), Братске и Нарьян-Маре (в два раза). При этом, более чем на 40% объемы ввода жилья снизились в Магадане (-45%), Владимире (-43,1%), Череповце (-41,7%), Новокузнецке (-40,7%) и Белгороде (-40,5%).
Средний уровень обеспеченности жильем в России в 2024 году составил 29,4 кв. м на человека. Этот уровень существенно различается от города к городу. Выше всего уровень обеспеченности жильем во Владикавказе — 40,6 кв. м на жителя. Общероссийский показатель превышают 45 городов, причем в 17 из них он выше плановых 33 кв. м.
Отметим, что в 2023 году в Екатеринбурге было введено 1,17 кв. м жилья на человека. Всего было введено 1 млн 856 тыс. кв. м (+16,6% за год). Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона в уральской столице составил 56,9%. Обеспеченность населения жильем в 2023 году составила 29,1 кв. м на человека.