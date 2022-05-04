Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Свердловская область заняла 19 место в рейтинге РИА «Новости» по объему введенного ...29.06.2020 Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности жилья
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...18.05.2020 Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья
По итогам 2019 года в Свердловской области было введено 0,553 кв. м. жилплощади в пересчете на одного жителя. Это на ...18.05.2020 Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. По итогам 2019 года в Свердловской области было введено 0,553 кв. м. жилплощади в ...20.05.2019 За год на одного жителя Челябинской области построили 0,44 кв. м. жилья
УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию об объемах жилищного строительства в ...