Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по вводу жилья

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УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Свердловская область заняла 19 место в рейтинге РИА «Новости» по объему введенного ...

Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности жилья

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...

Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья

По итогам 2019 года в Свердловской области было введено 0,553 кв. м. жилплощади в пересчете на одного жителя. Это на ...

Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. По итогам 2019 года в Свердловской области было введено 0,553 кв. м. жилплощади в ...

За год на одного жителя Челябинской области построили 0,44 кв. м. жилья

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию об объемах жилищного строительства в ...