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Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по вводу жилья

УрБК, Москва, 24.03.2025. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по вводу жилья, которые составило РИА «Новости».

За 2024 год в регионе было введено 3 млн 349 тыс. кв. м, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году. На одного жителя пришлось 0,79 кв. м общей площади. Доля введенного жилья в регионе от общего показателя по стране достигла 3,1%.

Первое место в рейтинге заняла Ленинградская область, которая за год ввела 1,98 кв. м на человека или 4 млн 065 тыс. кв. м жилья. На последнем месте — Магаданская область, построившая всего 10 тыс. кв. м жилья (0,07 кв. м на человека).

В целом за 2024 год в РФ было введено 107 млн 768 тыс. кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году. В среднем на одного человека пришлось 0,74 кв. м. Отмечается снижение темпов сдачи многоквартирных домов на 12,1% и рост темпов индивидуального жилищного строительства на 6,1% год к году.
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