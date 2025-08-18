УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:56

В Свердловской области сократился ввод жилья в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Свердловской области в январе-августе застройщики ввели 2 млн 178 тыс. кв. м, что на 1% меньше к уровню прошлого года. Это следует из материалов Свердловскстата.

Общее снижение объемов жилищного строительства обусловлено отрицательной динамикой в секторе индивидуального жилищного строительства. За восемь месяцев текущего года частными застройщиками было введено в эксплуатацию 1,4 млн кв. м индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что на 2,5% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В августе текущего года объем введенного в эксплуатацию жилья составил 339 тыс. кв. м, что на 46,8% превышает показатель аналогичного месяца 2023 года. Однако объем индивидуального жилищного строительства снизился на 16% и составил 146,6 тыс. кв. м.

Снижение темпов индивидуального жилищного строительства началось в мае, когда объем введенного жилья сократился на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и продолжилось в последующие месяцы.
