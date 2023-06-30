Екатеринбургские новостройки продолжают дорожать

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УрБК, Челябинск, 30.06.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года ...

Неторопливый подъем

За полгода в Екатеринбурге выросли цены на вторичное жилье и спрос на него ...

Средние цены на новостройки в России за I полугодие выросли на 3%

УрБК, Москва, 28.06.2023. В I полугодии 2023 года средние номинальные цены предложения в российских новостройках ...

Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

В июне квартиры в новостройках Екатеринбурга подешевели на 2% — со 124,7 тыс. руб. за кв. м. в мае до 122,2 тыс. руб. ...

Квартиры в новостройках Екатеринбурга в июне подешевели на 2%

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