Екатеринбургские новостройки продолжают дорожать

По завершении II квартала 2023 года сервисы, анализирующие рынок недвижимости, представили данные о динамике цен, спроса и предложения в новостройках крупных российских городов, включая Екатеринбург. Все три параметра показали рост в уральской столице и в большей части страны. Аналитики отмечают, что резкого увеличения цен на новые квартиры не ожидается, но и снижение маловероятно. Стоимость жилья отчасти помогает сдерживать соотношение предложения и спроса: первый показатель обгоняет второй.
Аналитики «Мира квартир» фиксируют рост стоимости квадратного метра нового жилья: плюс 1,7% за квартал и плюс 2,6% с начала года. Более сдержанной оказалась динамика цен на сами квартиры. Сейчас в среднем они стоят 6,04 млн руб., что на 3,1% дешевле, чем в начале года, и на 0,5% — чем в I квартале. Эти различия объясняются тем, что при дорожающем квадратном метре в изучаемый период могло быть продано больше относительно дешевых объектов.
Эксперты указывают, что регионы обеспечили рост цен по России, но его темпы остаются сдержанными, и ситуация вряд ли изменится.
«В основном положительная динамика на первичном рынке обеспечивается догоняющим ростом в регионах, где недвижимость до последнего времени была относительно дешева. В ближайшее время мы можем увидеть дальнейшее подорожание новостроек, уже по причине ослабления курса рубля. Однако резкого роста не будет, так как спрос очевидно не поспевает за предложением, и продажи у застройщиков буксуют уже сейчас», — считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Если говорить об общероссийских тенденциях, то средняя цена новостройки составила 6 млн руб. — плюс 0,8% за II квартал и плюс 2,5% за полугодие. Квадратный метр стоит 113,7 тыс. руб. — рост на 1,5% и 3,7% соответственно. Среди 70 попавших в исследование городов за шесть месяцев квартиры подорожали в 46, а подешевели — в 24. «Квадрат» вырос в цене в 55, упал — в 14, остался прежним — в одном.
«Обращает на себя внимание тот факт, что в целом темпы роста цен на новостройки замедлились по сравнению с I кварталом. Кроме того, количество городов с отрицательной динамикой увеличилось с 13 до 19. Несомненно, на это повлияли отмена «околонулевой» ипотеки, которая разгоняла цены на рынке, повышение процента по льготной ипотеке, а также несоответствие доходов граждан существующему уровню стоимости жилья в строящихся домах», — отмечает П. Луценко.
О влиянии на динамику первичного рынка отмены программ «околонулевой» ипотеки говорят и эксперты «Циан.Аналитики». Но представители сервиса считают, что рынок привыкает к новым условиям.
«Околонулевая динамика объема предложения и номинальных цен в первом полугодии 2023 года привели к постепенному росту спроса на рынке новостроек. Рынок адаптировался к жизни без нулевой ипотеки, застройщики активизировали маркетинговые усилия на предоставлении прямых скидок. Восстановление региональных рынков идет быстрее столичных», — указывает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
Согласно исследованию «Циана», квадратный метр в новостройках Екатеринбурга в июне стоил 122,5 тыс. руб. Это соответствует уровню предыдущего месяца текущего года и июня 2022 года, но на 3% больше, чем в начале 2023 года. В среднем по стране стоимость «квадрата» выросла на 3% с начала года — с 133 до 137 тыс. руб.
Объем предложения нового жилья в России сейчас находится на уровне 234 тыс. лотов. Их число увеличивается, но темпы роста снижаются. В III и IV кварталах 2022 года повышение предложения месяц к месяцу находилось в пределах 5-10%, а в январе-июне 2023 года — 1% в месячном выражении.
Согласно исследованию «Авито Недвижимости», по итогам II квартала 2023 года средняя стоимость новой квартиры в Екатеринбурге составила 5,4 млн руб., что соответствует уровню прошлого квартала. Спрос стал выше на 4%, а предложение — на 24%.
В среднем по России ценник за три месяца вырос на 1%, до 6,1 млн руб. Спрос сократился на 6%, а предложение расширилось на 12%. Причем отмечается, что рост среднего чека был в первую очередь обеспечен квартирами с тремя и более комнатами. «Однушки» подешевели на 1%, а студии и «двушки» остались на прежнем уровне.
«Девелоперские проекты обычно имеют цикл в несколько лет, поэтому на рынок продолжает выходить жилье, которое проектировалось и строилось с учетом спроса на объекты в 2020-2021 годы. Сложившаяся ситуация, когда дисбаланс предложения и спроса усиливается, будет и дальше формировать рынок покупателя. А застройщики в таких условиях вынуждены стимулировать интерес к своим объектам с помощью скидок и акций: от беспроцентной рассрочки и субсидирования ипотеки до сертификатов на машино-места, кладовые помещения и мебель», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Добавим, что ранее УрБК писал о высокой динамике продаж в новостройках Екатеринбурга
. Тогда отмечалось, что в отношении цен застройщиков сдерживает высокий уровень конкуренции. Но на значительные снижения они не готовы: только небольшие корректировки. Можно предположить, что сейчас рынок ждет новых колебаний, которые зададут вектор.