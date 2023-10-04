Новостройки подорожали на 5-20%

За последние три месяца средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга выросла на 5-20%. Удорожание жилья объясняется ажиотажным спросом на квартиры после начала цикла ужесточения монетарной политики в РФ. Напомним, что в августе в уральской столице заключили 4,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), в сентябре — 5,3 ДДУ. Это максимальные месячные показатели за всю историю наблюдений. Таких высоких отметок не было даже в декабре 2014 года, когда екатеринбуржцы массово скупали квартиры из-за резкого скачка курсов иностранных валют.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что новый виток роста цен на квартиры в новостройках Екатеринбурга был неоднородным. Некоторые девелоперы увеличили стоимость квартир на 5%, другие — на 10-20%.
«Рост цен на первичном рынке в последние два-три месяца происходил за счет массовой корректировки цен. Девелоперы старались нормализовать темпы продаж за счет повышения цены. В период ажиотажа очень сложно найти разумный баланс между возможным повышением в моменте и влиянием этих решений на объем продаж в следующие три-шесть месяцев», — заявил М. Хорьков в своем блоге REBURG
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Аналитики УПН считают неизбежным спад активности покупателей на первичном рынке жилья Екатеринбурга. При этом они не исключают новых ценовых рекордов в ближайшее время.
«В начале осени повышенный спрос сохраняется. После любого ажиотажа случается спад, но текущие темпы продаж позволяют выйти на исторический рекорд по итогам года. Условия кредитования на рынке жилья меняются, но у первичного рынка по-прежнему очень много привилегий. И они продолжают двигать цены к следующим рекордам», — отмечают аналитики Уральской палаты недвижимости.
По данным сервиса «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурге вплотную приблизилась к отметке в 130 тыс. руб. за кв. м. С начала текущего года квартиры подорожали на 6%, в III квартале — на 3,4%.
В среднем по стране отмечается примерно такая же динамика. Стоимость квадратного метра в РФ с начала года увеличилась на 7,6%, за последние три месяца — на 3,4%. Средняя цена предложения в стране сейчас составляет 118 тыс. руб. за кв. м.
«Цены на новостройки вновь начали расти, хотя и не радикально. Во-первых, тут сказались последствия государственных инвестиций в экономику — так называемого бюджетного импульса. Вторая причина — рост курса доллара к рублю: это побудило сделать покупки тех, кто хранил сбережения в долларах. В-третьих, во второй половине лета в ожидании повышения ставок по ипотеке пришел в кратковременное движение рынок «вторички» — а это тоже разгоняет спрос на новостройки, ведь, продавая старую квартиру, люди часто покупают на эти деньги новую. Наконец, застройщики могли повысить цены из-за разгоняющейся инфляции и общего роста цен», — сообщил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Он также считает, что в скором времени потенциал для дальнейшего удорожания квартир в новостройках будет исчерпан.
«Из-за увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке жилищное кредитование становится менее доступным для граждан. Скорее всего, уже в начале следующего года рост цен во многих городах остановится», — полагает П. Луценко.
Ранее УрБК прогнозировал
, что IV квартал 2023 года окажется для екатеринбургских застройщиков менее удачным, чем III квартал. Такой прогноз учитывает целый комплекс негативных факторов, в том числе эффект высокой базы, стабилизацию эмоционального фона покупателей, а также ухудшение условий выдачи жилищных кредитов. Недавно минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой» повысили с 15 до 20%. Также с 1 октября 2023 года Банк России установил макропруденциальные надбавки на запретительном уровне в отношении рискованных ипотечных кредитов.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney