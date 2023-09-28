Екатеринбург обновил рекорд по сделкам с новостройками

Екатеринбург в очередной раз обновил месячный рекорд по числу следок на первичном рынке жилья. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и платформы bnMAP.pro, в сентябре в уральской столице заключили 5,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Предыдущий исторический максимум продержался всего один месяц. Напомним, что в августе текущего года в Екатеринбурге подписали
4,5 тыс. ДДУ. Ранее первичный рынок жилья города никогда не достигал таких высоких показателей.
Всплеск числа сделок на рынке новостроек произошел на фоне резкого изменения монетарной политики в стране. За последние месяцы Банк России повысил ключевую ставку сразу на 550 базисных пунктов, до 13%. Из-за этого многие свердловчане стали форсировать совершение сделок, опасаясь резкого ухудшения условий ипотечного кредитования не только на вторичном, но и на первичном рынке.
«Стремительный рост спроса в августе, основанный на страхах покупателей упустить комфортные условия по кредитованию, сформировал значительный задел для отличных результатов продаж и в сентябре. Девелоперы продолжали выводить на рынок новые проекты, но на фоне повышенной активности объем предложения не растет», — сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.
Число выставленных на продажу объектов за последний месяц сократилось с 50 до 49,5 тыс. При этом количество квартир в сданных новостройках снизилось с 2,5 до 2 тыс. единиц.
«Впервые за длительное время, девелоперы получили возможность для заметной корректировки стоимости. За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. У одних на 3-5%, у других на 10-15%, а в отдельных случаях и до 20%. Во многом это зависит от текущих остатков и позиции продавца. Одни компании делают ставку на объем продаж, другие — на маржинальность», — заявил М. Хорьков в своем блоге REBURG
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Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подтверждают данные УПН о резкой активизации покупателей на первичном рынке жилья Екатеринбурга. Они рассказали, что в III квартале спрос на квартиры в новостройках уральской столицы увеличился на 48% по сравнению с предыдущим кварталом.
«Программа семейной ипотеки остается ключевым драйвером роста спроса на первичном рынке жилья, правда в III квартале текущего года это влияние особенное. На фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ многие эксперты ожидают повышение ставок и на субсидированные государством ипотечные программы, что стимулирует людей не затягивать с решением жилищного вопроса. Похожую ситуацию мы наблюдали в IV квартале 2022 года, когда случился всплеск спроса из-за того, что не было до конца понятно, продлится ли семейная ипотека и на каких условиях», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Уральские эксперты не сомневаются, что по итогам 2023 года рынок новостроек Екатеринбурга побьет исторический рекорд по числу заключенных сделок.
«Предварительные данные за I-III квартал 2023 года свидетельствуют о том, что число ДДУ выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 50% к 2021 году», — рассказали в УПН.
Впрочем, очевидно, что IV квартал окажется для екатеринбургских застройщиков менее удачным, чем III квартал. Такой прогноз учитывает целый комплекс негативных факторов. Во-первых, текущий всплеск активности на рынке новостроек во многом носит иррациональный характер. Уже в ближайшее время эмоциональный фон покупателей должен стабилизироваться. Во-вторых, можно говорить об эффекте высокой базы. Многие покупатели, которые изначально хотели совершать сделку в IV квартале, вышли на рынок в III квартале. В-третьих, российские регуляторы постепенно ужесточают условия выдачи жилищных кредитов. Недавно минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой» повысили с 15 до 20%. Также с 1 октября 2023 года Банк России установил макропруденциальные надбавки на запретительном уровне в отношении рискованных ипотечных кредитов.
Кроме того, нельзя забывать, что первичный рынок жилья Екатеринбурга тесно связан со вторичным обменным характером сделок. Поэтому резкий рост ипотечных ставок на «вторичке» резко замедлит приток покупателей на «первичку».Изображение создано с помощью нейросети Midjourney