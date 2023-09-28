Екатеринбург обновил рекорд по сделкам с новостройками

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В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года составила 5,6 млн руб. За квартал ...

В Екатеринбурге предложение на рынке новостроек за квартал выросло на 164%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...

Новый рекорд рынка новостроек

Екатеринбургские застройщики за месяц реализовали 4,5 тыс. квартир ...

В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...

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В Екатеринбурге в мае заключили 2,7 тыс. сделок по договорам долевого участия ...