Новый рекорд рынка новостроек

На первичном рынке жилья Екатеринбурга в августе 2023 года заключили 4,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это максимальный месячный уровень за всю историю наблюдений. Такая мощная динамика во многом объясняется кардинальным изменением денежно-кредитной политики в стране. За последние два месяца Банк России повысил ключевую ставку сразу на 550 базисных пунктов.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков напомнил, что предыдущие рекорды по числу сделок были достигнуты в декабре 2022 года и декабре 2014 года.
«Повышение ключевой ставки привело к подорожанию ипотеки для вторичного рынка, а не на льготные программы для новостроек. Но потенциальные покупатели всегда читают между строк. Опасения повышения ставок по всем направлениям привело к ажиотажному спросу, в том числе и на строящиеся квартиры. В очередной раз рекордный результат достигается на эмоциональном рынке за счет страха упустить комфортные условия. Сегодня у участников рынка есть все основания ожидать, что итоговые показатели года будут на историческом максимуме», — заявил М. Хорьков.
Рекордное число сделок купли-продажи привело к сокращению объема предложения на рынке с 51 до 50 тыс. объектов. При этом количество квартир в сданных новостройках снизилось до 2,5 тыс.
«На фоне повышенного спроса девелоперы получили возможность поднять цены. Но решения отдельных продавцов заметно отличались — одни повысили цены на 1-3%, другие, у кого предложение уже не большое — до 10%. В среднем за месяц предложение на рынке стало дороже на 3%», — рассказал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
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Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» подтверждают, что на первичном рынке жилья Екатеринбурга продолжается рост цен. В частности, студии в уральской столице за 12 месяцев подорожали на 9% (до 3,3 млн руб. за один объект), однокомнатные квартиры — на 11% (до 4,9 млн руб.).
Эксперты связывают рост цен с увеличением спроса на жилье, в том числе на мини-квартиры.
«За год спрос на квартиры в российских новостройках вырос на 36%, причем активнее всего рос интерес к сегментам компактного жилья. Интерес к студиям на платформе вырос на 50%, к однокомнатным квартирам — на 44%. На спрос положительно повлияли семейная ипотека и акции застройщиков, но все равно ввод жилья происходит еще более быстрыми темпами. Чтобы сделать квартиры доступнее и привлечь покупателей, застройщики выбирают более мелкую «нарезку» квартир, поэтому рост долей студий и однокомнатных квартир в общей структуре предложения логичен», — полагает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
По данным сервиса, за последний год средняя площадь квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга сократилась на 2%, до 43 кв. метров.
«Во многих городах России уменьшение размера квартир в новостройках происходит с одновременным увеличением стоимости квадратного метра. Так застройщики стараются сохранить доступность жилья в условиях снижения покупательной способности населения при росте затрат на строительство», — добавляет Д. Алексеев.
Эксперты отмечают, что текущий всплеск спроса на жилье в екатеринбургских новостройках может оказаться краткосрочным. Это связано с ужесточением условий выдачи жилищных кредитов. Недавно российские власти повысили минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой» с 15 до 20%. Также с 1 октября 2023 года Банк России установит макропруденциальные надбавки на запретительном уровне в отношении рискованных ипотечных кредитов. Решение касается как первичного, так и вторичного рынков жилья.
Ужесточение регулирования и нормализация эмоционального фона покупателей (текущий всплеск спроса во многом носит иррациональный характер) рано или поздно замедлят число сделок купли-продажи в новостройках. Поэтому в IV квартале уральские застройщики могут показать весьма слабые результаты продаж.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney