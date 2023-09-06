Новый рекорд рынка новостроек

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В новостройках Екатеринбурга средняя площадь квартир за год сократилась на 2%

В июле 2023 года средняя площадь квартир в новостройках Екатеринбурга составила 43 кв. метра. Это на 2% меньше, чем за ...

В новостройках Екатеринбурга средняя площадь квартир за год сократилась на 2%

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Квартиры-студии теряют покупателей

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