В новостройках Екатеринбурга средняя площадь квартир за год сократилась на 2%

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. В июле 2023 года средняя площадь квартир на первичном рынке Челябинска составила 53 ...11.05.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%
УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...11.05.2023 В Екатеринбурге средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках за апрель выросла на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет ...15.11.2022 В Челябинске средняя площадь квартиры в новостройке снизилась до 55 кв. метров
УрБК, Челябинск, 15.11.2022. Средняя площадь квартиры в челябинской новостройке по итогам октября 2022 года составила ...14.11.2022 В Екатеринбурге средняя площадь квартир в новостройках выросла на 5%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Екатеринбурге по итогам октября средняя площадь квартиры в новостройке составила 44 ...