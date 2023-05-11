УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:02

В новостройках Екатеринбурга средняя площадь квартир за год сократилась на 2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В июле 2023 года средняя площадь квартир в новостройках Екатеринбурга составила 43 кв. метра. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость «квадрата» в городе за год выросла на 5%, до 124 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».

Отметим, что в среднем по России площадь квартир в новостройках сократилась на 1 кв. метр, до 46 кв. метров. Из 33 городов, включенных в исследование, средняя площадь жилья выросла в восьми, а в четырех осталась прежней.

«Во многих городах России уменьшение размера квартир в новостройках происходит с одновременным увеличением стоимости квадратного метра. Так застройщики стараются сохранить доступность жилья в условиях снижения покупательной способности населения при росте затрат на строительство. При этом по статистике использования фильтров при поиске новостройки на платформе мы видим, что для пользователей количество комнат в квартире важнее площади: фильтр по комнатности в семь раз популярнее фильтра по площади», — сообщил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Отметим, что в настоящее время объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 51 тыс. квартир — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Из них только 2,8 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся в стадии строительства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:03 Средняя площадь квартир в челябинских новостройках составляет 53 кв. метра

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. В июле 2023 года средняя площадь квартир на первичном рынке Челябинска составила 53 ...

11.05.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%

УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...

11.05.2023 В Екатеринбурге средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках за апрель выросла на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет ...

15.11.2022 В Челябинске средняя площадь квартиры в новостройке снизилась до 55 кв. метров

УрБК, Челябинск, 15.11.2022. Средняя площадь квартиры в челябинской новостройке по итогам октября 2022 года составила ...

14.11.2022 В Екатеринбурге средняя площадь квартир в новостройках выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Екатеринбурге по итогам октября средняя площадь квартиры в новостройке составила 44 ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (419)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18