В новостройках Екатеринбурга средняя площадь квартир за год сократилась на 2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В июле 2023 года средняя площадь квартир в новостройках Екатеринбурга составила 43 кв. метра. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость «квадрата» в городе за год выросла на 5%, до 124 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».



Отметим, что в среднем по России площадь квартир в новостройках сократилась на 1 кв. метр, до 46 кв. метров. Из 33 городов, включенных в исследование, средняя площадь жилья выросла в восьми, а в четырех осталась прежней.



«Во многих городах России уменьшение размера квартир в новостройках происходит с одновременным увеличением стоимости квадратного метра. Так застройщики стараются сохранить доступность жилья в условиях снижения покупательной способности населения при росте затрат на строительство. При этом по статистике использования фильтров при поиске новостройки на платформе мы видим, что для пользователей количество комнат в квартире важнее площади: фильтр по комнатности в семь раз популярнее фильтра по площади», — сообщил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



Отметим, что в настоящее время объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 51 тыс. квартир — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Из них только 2,8 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся в стадии строительства.