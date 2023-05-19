Квартиры-студии теряют покупателей

По данным сервиса bnMAP.pro, в екатеринбургских новостройках в январе-марте 2023 года зарегистрировали договоры долевого участия (ДДУ) общей площадью 267 тыс. кв. м. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По типам квартир динамика продаж существенно отличается. Так, в сегменте студий показатель сократился на 38%, однокомнатных квартир — на 28%, двухкомнатных — на 3%. Продажи трехкомнатных квартир в уральской столице увеличились на 1%, четырехкомнатных — на 33%.



Опубликованные цифры показывают, что пик спроса на малогабаритное жилье в Екатеринбурге пройден. Интерес постепенно смещается на объекты с несколькими комнатами, рассказал в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



«Контрастная динамика в первом квартале связана с тем, что в прошлом году был ажиотажный спрос на недорогое жилье», — полагает М. Хорьков.



Напомним, что в 2022 году на рынке жилья Екатеринбурга был всплеск инвестиционных сделок. Горожане и гости города массово скупали квартиры в надежде сохранить свои сбережения. Наибольшим спросом пользовались студии и малогабаритные «однушки» — это самый доступный и ликвидный продукт на рынке. К концу года спекулятивный спрос заметно иссяк. Сейчас на рынке доминируют покупатели, которые заинтересованы в улучшении жилищных условий.



Также снижение популярности студий может быть связано с демографической ямой. Не секрет, что такие квартиры чаще всего приобретаются в качестве самого первого жилья. Из-за резкого снижения рождаемости в 1990-2000-е годы сейчас на рынке не так много новых покупателей.



Михаил Хорьков подчеркивает, что говорить о кардинальном снижении спроса на студии не приходится. Этот формат по-прежнему пользуется большой популярностью в Екатеринбурге. Только за I квартал 2023 года в уральской столице заключили 924 ДДУ со студиями общей площадью 23 тыс. кв. м.



При этом выбор в этом сегменте постепенно расширяется. За последний год число нереализованных квартир-студий в городских новостройках увеличилось на 90%. Для сравнения: в сегменте однокомнатных квартир показатель вырос на 66%, двухкомнатных — на 47%, трехкомнатных — на 45%, четырехкомнатных — на 23%.



Добавим, что снижение популярности студий происходит не только в Екатеринбурге, но и в других российских городах. По данным сервиса «Авито Недвижимость», в I квартале 2023 года спрос (число запрошенных контактов продавца на платформе) на жилье в новостройках РФ вырос на 4,8% по сравнению с IV кварталом 2022 года. Интерес к студиям увеличился на 0,3%, к однокомнатным квартирам — на 4,7%, к двухкомнатным — на 6,2%, к трехкомнатным — на 3,7%.



Возможное снижение цен на квартиры в новостройках могло бы стать драйвером для роста спроса на студии. Однако пока этого не происходит. По данным «Авито Недвижимости», за первые три месяца текущего года «квадрат» на первичном рынке Екатеринбурга подорожал на 0,7%, до 120 тыс. 338 руб.



Аналитики не видят предпосылок для кардинального удешевления жилья в новостройках.



«В I квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками. Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52% объектов есть скидки. Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства. Но вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов. Более сдержанное ценообразование может быть только в новых проектах», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



Добавим, что квартира-студия является самым дешевым продуктом в новостройках. Ее стоимость, как правило, определяет минимальный порог входа на первичный рынок жилья. Поэтому потенциальное падение цен на студии в Екатеринбурге гарантированно приведет к увеличению числа покупателей. В этом случае доступность приобретения жилья в новостройке для семей с невысокими доходами заметно вырастет.



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