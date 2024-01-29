Квартиры мельчают

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Доля квартир-студий на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла до 22,5%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Доля квартир-студий в структуре числа сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ...

Средняя площадь квартир в екатеринбургских новостройках сократилась до 46 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2023 году ...

Спрос на первичном рынке жилья Екатеринбурга в IV квартале вырос на 24%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга по итогам IV квартала ...

Квартиры-студии теряют покупателей

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