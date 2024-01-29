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29.01.2024

Квартиры мельчают

Квартиры мельчаютСредняя площадь проданной квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2023 году составила 46,2 кв. м. Это на 2,2 кв. м. меньше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствуют результаты исследовании аналитической платформы bnMAP.pro.

Средняя площадь квартир снизилась по нескольким причинам. Во-первых, екатеринбургские застройщики постепенно оптимизируют свои объекты. Так, средняя площадь проданных однокомнатных квартир в уральской столице за год сократилась на 0,7 кв. м. (до 39,3 кв. м.), двухкомнатных — на 0,8 кв. м. (до 59,9 кв. м.), трехкомнатных — на 0,2 кв. м. (до 82,8 кв. м.). Показатель вырос только в сегменте квартир-студий (плюс 0,5 кв. м., до 25,1 кв. м.).

Во-вторых, жители и гости Екатеринбурга стали чаще приобретать квартиры в бюджетном ценовом сегменте.

Как отмечают аналитики bnMAP.pro, доля квартир-студий в структуре числа сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2023 году выросла с 20 до 22,5%, однокомнатных объектов — с 39,9 до 41,4%. Доля «двушек» за аналогичный период снизилась с 27,8 до 26,1%, «трешек» — с 11 до 9%.

«Одно из самых заметных изменений на рынке в 2023 году — смещение структуры продаж новостроек в сторону компактных квартир — студий и однокомнатных. Этот процесс свойственен для периода повышенного спроса», — написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

Напомним, что 2023 год оказался крайне успешным для екатеринбургских застройщиков. Число сделок купли-продажи на первичном рынке жилья города обновило исторический максимум. Средняя цена предложения увеличилась на 10-15%.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на платформе) в IV квартале 2023 года вырос на 24% по сравнению с предыдущим кварталом.

Руководитель направления первичной недвижимости платформы Дмитрий Алексеев связывает повышенный спрос на квартиры с кардинальным изменением монетарной политики в стране.

«Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции», — заявил Д. Алексеев.

Аналитики отмечают, что в периоды высокой активности покупателей на рынке всегда растет доля компактного жилья. В такие моменты активизируются семьи, у которых нет больших накоплений. Они чаще всего приобретают жилье в самом дешевом ценовом сегменте. Также в периоды повышенного спроса на рынке, как правило, резко увеличивается число инвестиционных сделок. Как известно, для инвестцелей чаще всего приобретают именно студии и однокомнатные квартиры — это самый доступный и ликвидный продукт в секторе недвижимости.

Эксперты считают, что период ажиотажного спроса на рынке новостроек Екатеринбурга уже завершился (в конце 2023-го — начале 2024 года). Поэтому в 2024 году интерес будет постепенно смещаться в пользу объектов с несколькими комнатами. На рынке должны доминировать покупатели, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий.

Впрочем, как ранее писал УрБК, прогнозы на рынке недвижимости имеют низкую точность. В любой момент может появиться фактор, кардинально меняющий динамику спроса и цен. В 2020 году это был запуск льготной ипотеки, в 2022 году — ухудшение международной ситуации, в 2023 году — резкое изменение монетарной политики и проблема кадрового голода в экономике.
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