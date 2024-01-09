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09.01.2024

Несбывшиеся прогнозы

Несбывшиеся прогнозыПеред началом 2023 года большинство аналитиков прогнозировало, что ушедший год окажется крайне сложным для свердловских застройщиков. Они говорили, что рынок жилья Екатеринбурга не имеет серьезных резервов роста продаж и во многом исчерпал потенциал увеличения цен. Сейчас стало очевидно, что эти прогнозы не сбылись. 2023-й оказался самым удачным годом для застройщиков за всю историю наблюдений.

Напомним, что в январе прошлого года ИАА «УралБизнесКонсалтинг» опубликовало материал с прогнозами на 2023 год. Тогда перспективы роста спроса на рынке новостроек Екатеринбурга действительно казались весьма туманными из-за целого комплекса неблагоприятных факторов (бурного роста цен в предыдущие годы, геополитической неопределенности, удорожания ипотечных продуктов и так далее).

Однако реальность оказалась совсем другой. Динамика продаж превзошла даже смелые ожидания аналитиков. За первые 11 месяцев 2023 года количество зарегистрированных договоров долевого участия в городе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и в полтора раза — к уровню января-октября 2021 года.

Попробуем разобраться, почему прогнозы оказались настолько далеки от реальности. Дело в том, что в стране стремительно изменилась макроэкономическая ситуация. Спусковым крючком стало резкое ослабление российского рубля. С января по август 2023 года курс доллара США вырос с 70 до 100 руб.

Во-первых, падающий рубль сам по себе всегда приводит к кратковременному всплеску спроса на недвижимость. Россияне начинают массово скупать жилье, пытаясь спасти свои сбережения от обесценивания. Рост числа инвестиционных сделок отмечался и в декабре 2014 года, и в марте 2022 года, и весной-летом 2023 года.

Во-вторых, девальвация рубля привела к радикальному изменению денежно-кредитной политики в стране. Вот уже пять месяцев Центральный банк России последовательно повышает ключевую ставку. За это время она выросла более чем в два раза: с 7,5 до 16%.

После повышения ключевой ставки в конце лета многие екатеринбуржцы стали форсировать совершение сделок, опасаясь резкого ухудшения условий ипотечного кредитования не только на вторичном, но и на первичном рынке. Аномально высокий спрос наблюдался два месяца. В августе в уральской столице заключили 4,5 тыс. договоров долевого участия, в сентябре — 5,3 ДДУ. Это максимальные месячные показатели за всю историю наблюдений. В октябре и ноябре активность покупателей несколько снизилась: в Екатеринбурге заключили 3,5 тыс. и 4 тыс. ДДУ соответственно. Однако даже эти цифры выглядят весьма сильно по сравнению с прошлогодними показателями.

Аналитики сходятся во мнении, что всплеск активности на рынке новостроек в конце лета — начале осени во многом носил иррациональный характер. Многие сделки совершались из-за страха упустить комфортные условия кредитования. Сейчас покупатели уже адаптировались к новой экономической реальности и не спешат выходить на рынок.

Несмотря на это сегмент новостроек по-прежнему сохраняет свою привлекательность благодаря действию государственных программ «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», которые дают возможность оформить кредит под 6-8% годовых. Это примерно на 10 процентных пунктов выше, чем текущие рыночные ставки по ипотеке.

Еще один фактор, который поддержал спрос на жилье в 2023 году, — стабильная ситуация на рынке труда. В частности, речь идет о рекордно низком уровне безработицы. В этом году представители почти всех отраслей стали жаловаться на проблему дефицита кадров. Это привело к заметному росту зарплат во многих секторах экономики (повышение зарплаты — самый эффективный способ нанять новых и сохранить старых сотрудников в условиях кадрового голода). Соответственно, стало больше семей, которые могут себе позволить купить жилье по текущим ценам.

В целом можно сделать вывод, что любые прогнозы на рынке жилья имеют низкую точность. В любой момент может появиться фактор, кардинально меняющий динамику спроса и цен. В 2020 году это был запуск льготной ипотеки, в 2022 году — ухудшение международной ситуации, в 2023 году — резкое изменение монетарной политики и проблема кадрового голода в экономике.
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