Несбывшиеся прогнозы

Число сделок купли-продажи за месяц сократилось в полтора раза ...

Екатеринбург прошел пик спроса на новостройки

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...