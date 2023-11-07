В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на первичном рынке жилья в I-III кварталах 2023 ...09.10.2023 В Екатеринбурге количество договоров долевого участия на «первичке» за год выросло на 80%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на первичном ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...