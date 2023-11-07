В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре 2023 года выросло на 87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно 2021 года увеличение составило 50%, написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.



«После двух месяцев ажиотажа, ситуация на рынке новостроек Екатеринбурга нормализуется. Аномально высокий спрос остался в прошлом, но текущие показатели пока не вызывают озабоченности у продавцов», — отметил М. Хорьков.



По его словам, рекордно высокие показатели продаж в предыдущие месяцы остановили процесс роста предложения. Но в то же время не наблюдается заметного падения ассортимента. Так, к началу ноября число нереализованных новостроек немного снизилось — 49 тыс. квартир. Из них около 2 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.



Кроме того, согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 3,8 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Это заметно меньше августа-сентября, но существенно больше уровней 2021 и 2022 годов. Число подписанных в октябре договоров, уже прошедших регистрацию, составляет около 2,8 тыс. штук.