«Первичка» пошла на снижение

Аналитики отмечают, что ажиотаж на рынке первичной жилой недвижимости в Екатеринбурге закончился. Впрочем, эта тенденция распространяется и на другие города России. Однако особой озабоченности снижение спроса и предложения у аналитиков пока не вызывает, и они склонны считать, что ситуация просто нормализуется. И не последнюю роль в этой ситуации сыграло решение Банка России о повышении ключевой ставки.
В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре 2023 года выросло
на 87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно 2021 года увеличение составило 50%.
Как отмечает в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков, после двух месяцев ажиотажа ситуация на рынке новостроек Екатеринбурга нормализуется. Аномально же высокий спрос остался в прошлом. Тем не менее, по его словам, текущее положение дел пока не вызывает озабоченности у продавцов.
«Рекордно высокие показатели продаж в предыдущие месяцы остановили процесс роста предложения. Но в то же время не наблюдается заметного падения ассортимента. Так, к началу ноября число нереализованных новостроек немного снизилось — 49 тыс. квартир. Из них около 2 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства», — отметил М. Хорьков.
По данным сервиса «Авито Недвижимость», в октябре 2023 года в Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке
составила 6,1 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 2%.
Эта цифра несколько расходится с данными исследования портала «Мир квартир», эксперты которого зафиксировали по итогам октября среднюю стоимость квартир на первичном рынке жилья в Екатеринбурге в районе 6,4 млн руб. с ростом в 4,9% за истекший месяц. Что касается средней цены за «квадрат» жилья в новостройках столицы Среднего Урала, то за отчетный период она составила 134,8 тыс. руб., увеличившись за истекший месяц на 3,8%.
По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, повышение стоимости квадратного метра в стране за октябрь сравнялось
с уровнем роста за весь III квартал. Если же говорить о динамике год к году, то в этом случае «квадрат» российских новостроек подорожал на 10,9%, а средний лот — на 11,8%.
Однако при этом, по данным «Авито Недвижимости», спрос на объекты в новостройках муниципалитета за месяц снизился
на 16%, а предложение — на 30%.
Эта тенденция, судя по данным исследования, присуща большинству городов России. В частности, наибольший спад спроса аналитики зафиксировали в Кирове (минус 25%), Саратове (минус 23%), Барнауле (минус 22%), Нижнем Новгороде и Симферополе (минус 20%).
Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отмечает, что текущее уменьшение спроса не является падением как таковым, а лишь коррекцией до обычных для рынка величин.
«Если мы посмотрим динамику в летние месяцы, то в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню — на 17%. В ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ люди спешили скорее заключить сделки на выгодных условиях по ипотеке. Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье. Подобное мы наблюдали в начале года после ажиотажных последних месяцев 2022-го. Напомню, тогда люди стремились поскорее приобрести жилье с привлечением семейной ипотеки, поскольку статус программы на будущий год не был ясен», — отметил Дмитрий Алексеев.
Стоит добавить, что к концу 2023 года, согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года.
При этом 47% ипотечных кредитов, выданных под залог ДДУ в 2023 году в уральской столице, предоставлены на срок 30 лет. Аналитики отмечают, что еще два года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%, а большинство кредитов оформлялось на 20 лет. Сегодня лишь 4% покупателей берут ипотеку на 10 лет, а совсем недавно этот срок был стандартным для рынка.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney