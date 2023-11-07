«Первичка» пошла на снижение

Материалы по теме

В Екатеринбурге спрос на квартиры в новостройках за месяц снизился на 16%

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила 6,1 млн руб. За месяц этот ...

В Екатеринбурге спрос на квартиры в новостройках за месяц снизился на 16%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...

В Екатеринбурге средняя стоимость квартир в новостройках за октябрь выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила ...