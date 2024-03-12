Зимняя пауза на рынке новостроек

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и платформы bnMAP.pro, в феврале 2024 года в Екатеринбурге заключили 1,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это больше, чем в январе текущего года (1,1 тыс.). Впрочем, говорить об ажиотажном спросе на первичном рынке жилья уже не приходится. Напомним, что в декабре в уральской столице заключили 3,6 тыс. ДДУ, в ноябре — около 4 тыс. договоров.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков назвал результаты продаж квартир в январе-феврале «планово-слабыми». По его мнению, снижение числа сделок произошло из-за фактора сезонности (в начале года на рынке всегда низкая активность), а также из-за взрывного спроса во второй половине 2023 года. Как известно, после любого периода повышенного спроса всегда фиксируется снижение. В прошлом году на рынок вышло много семей, которые изначально хотели совершить сделку не в 2023-м, а в 2024 году. Из-за этого сейчас отмечается дефицит покупателей.
«Рынок новостроек Екатеринбурга продолжает искать новые точки опоры для реализации квартир в 2024 году. Ажиотаж остался в прошлом, активность снизилась, но показатели первых двух месяцев соответствуют планам и ожиданиям большинства участников рынка», — заявил М. Хорьков в своем блоге REBURG
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Ведущий аналитик УПН подчеркивает, что число проданных квартир в городе в январе-феврале 2024 года в целом не ниже, чем за аналогичные месяцы предыдущих лет.
Представители «Авито Недвижимости» подтверждают, что ситуация на рынке новостроек Екатеринбурга остается благополучной.
По данным сервиса, средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) в уральской столице составляет 131 день. Это на 3% меньше, чем год назад. В среднем по стране средний срок экспозиции также снизился — со 167 до 145 дней.
«Быстрее всего продаются студии (139 дней, -16% за год), «однушки» (142 дня, -11%) и «двушки» (146 дней, -15%). Это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день (-15%), объекты с четырьмя комнатами и более — за 163 дня (-14%)», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».
Эксперты отмечают, что дальнейшее снижение срока экспозиции сдерживает высокая стоимость недвижимости. Отметим, что за последние 12 месяцев средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 21%, до 149 тыс. руб. за кв. м.
Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина считает, что основная фаза бурного удорожания жилья уже позади.
«Рост цен на рынке новостроек замедляется относительно показателей второй половины 2023 года из-за ужесточения условий кредитования и снижения спроса. Однако в городах с низкой конкуренцией на рынке новостроек и невысокой обеспеченностью населения новым качественным жильем потенциал увеличения цен сохраняется. Благоприятные условия для роста цен за последний год сложились также в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики», — полагает Е. Лапшина.
Михаил Хорьков считает, что динамика спроса и цен на рынке новостроек Екатеринбурга в 2024 году во многом будет зависеть от перспектив льготных ипотечных программ.
«Тренд на постепенное оживление спроса в ближайшие месяцы сохранится. Контуры текущих льготных программ действуют до «1 июля», а будущих — пока неизвестны. Рычаг предполагаемой отмены льготной ипотеки сработает и в 2024 году. Но, в отличие от предыдущих периодов, участники рынка не ждут стремительного роста продаж», — сообщил М. Хорьков.
При заметном снижении спроса екатеринбургские девелоперы рискуют недосчитаться покупателей. Отметим, что в настоящее время в новостройках уральской столицы не реализовано около 47,7 тыс. квартир. Дальнейший рост данного индикатора может привести к замедлению темпов вывода новых объектов на рынок.