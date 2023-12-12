В Екатеринбурге число договоров долевого участия в 2023 году выросло на 84%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в 2023 году выросло на 84% по сравнению с прошлым годом. Относительно 2021 года увеличение составило 51%, написал в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



Пик продаж в 2023 году был достигнут в сентябре, когда было подписано 5,3 тыс. ДДУ. Это стало абсолютным максимумом рынка уральской столицы.



Согласно данным М. Хорькова, сектор новостроек Екатеринбурга закрыл прошлый год с рекордными результатами. Так, по договорам долевого участия в строительстве было продано более 36 тыс. квартир.



К началу января 2024 года число нереализованных новостроек на рынке Екатеринбурга составляло 47 тыс. квартир. Из них около 3 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.



Отмечается, что с начала года цены сделок увеличились в среднем на 16%. В то же время по многим проектам рост превышает 20-30%.