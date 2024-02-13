Новостройки за год подорожали на 18%

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. На 1 февраля средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет ...

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УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 141 ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...