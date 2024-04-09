Рынок новостроек выходит из спячки

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В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела ...

В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...

Новостройки за год подорожали на 18%

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За год количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%

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