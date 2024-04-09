Рынок новостроек выходит из спячки

В Екатеринбурге второй месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и платформы bnMAP.pro, в марте 2024 года в Екатеринбурге заключили 2,25 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это заметно больше, чем в январе (1,1 тыс.) и феврале (1,8 тыс.) текущего года. Аналитики связывают увеличение числа сделок с фактором сезонности (январь и февраль традиционно являются самыми слабыми месяцами по числу заключенных ДДУ), а также с восстановлением активности покупателей.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков добавляет, что результаты продаж в I квартале 2024 года близки к аналогичным показателям прошлого года. При этом в марте число сделок немного снизилось.
«Сравнивая начало текущего года с аналогичными периодами прошлых лет, важно не забывать о том, что уровень конкуренции за покупателей сейчас выше. Текущий объем предложения на 8% выше марта прошлого года и в полтора раза превышает показатели 2022 года. Девелоперы продолжают выводить на рынок новые проекты и этот процесс в ближайшие месяцы не остановится», — написал М. Хорьков в своем блоге REBURG
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По его словам, количество нереализованных квартир в марте 2024 года выросло до 48,3 тыс. квартир. Из них только 3 тысячи сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства. За последние 12 месяцев объем предложения вырос на 8%, за два года — в полтора раза.
Эксперт отмечает, что рост уровня конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга стимулирует девелоперов активнее привлекать покупателей с помощью различных скидок и бонусов.
«К весне 2024 года ценовая политика отдельных участников стала более дробной. Практика более широких и разнообразных скидок вернулась в рыночный ассортимент продавцов. Но часто этот процесс носит декларативный характер», — заявил М. Хорьков.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в начале апреля составляет
147 тыс. 017 руб. За последние три месяца этот показатель вырос на 5,8%.
Как отмечают аналитики, квартиры продолжают дорожать не только в уральской столице, но и в других российских городах. За последний квартал средняя цена «квадрата» в стране увеличилась на 3,6%, до 132 тыс. руб.
«Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Специалисты аналитического сервиса «Объектив РФ» добавляют, что за последние три года квартиры в екатеринбургских новостройках подорожали сразу на 63,3%. Эксперты считают, что города-миллионники в текущих рыночных реалиях при качественной разнице в развитии рынка по стоимости подтянулись практически к одной категории. Также они прогнозируют существенное снижение спроса на новостройки из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка.
Впрочем, в Уральской палате недвижимости считают, что во II квартале 2024 года активность покупателей квартир в Екатеринбурге может заметно вырасти.
«У продавцов на первичном рынке есть хорошие условия для увеличения сделок во II квартале текущего года. Уже ставший традиционным фактор «отмены льготной ипотеки», не подведет и в 2024 году. Проблема таких моментов в том, что локальное повышение спроса всегда заканчивается падением, и пока у рынка нет понятных контуров развития на вторую половину года. Поэтому многие компании будут стремиться отработать II квартал 2024 года максимально эффективно», — сказал М. Хорьков.
Напомним, что официально программа «Ипотека с господдержкой» должна завершиться 1 июля 2024 года. В Банке России и правительстве РФ неоднократно говорили, что эту меры поддержки нужно сделать адресной. Однако окончательное решение еще не принято.
При любом развитии событий перспективы рынка новостроек Екатеринбурга во II полугодии кажутся весьма туманными. Это связано с ужесточением условий выдачи жилищных кредитов, а также с бурным ростом
цен на квартиры в последние годы, который заметно опережал темпы увеличения реальных доходов населения.