Аналитики УПН отмечают снижение активности на рынке новостроек Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...22.09.2023 Более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены с малогабаритными квартирами
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. 44% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга с начала года были совершены с квартирами ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...11.07.2022 Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до 30 тыс. штук
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Количество нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до ...