Аналитики УПН отмечают снижение активности на рынке новостроек Екатеринбурга

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Более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены с малогабаритными квартирами

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УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Количество нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилось до ...