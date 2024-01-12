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Вчера, 17:43

Аналитики УПН отмечают снижение активности на рынке новостроек Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. На рынке новостроек Екатеринбурга завершился период ажиотажного спроса. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

По его словам, в феврале в уральской столице заключили около 1,8 тыс. договоров долевого участия.

«На фоне показателей конца года в 4-5 тыс. сделок ежемесячно результаты продаж января-февраля выглядят низкими. Но эти цифры соответствуют уровню продаж в аналогичные периоды прошлых лет», — написал М. Хорьков.
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