Екатеринбург в лидерах по жилищному строительству

Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов по объему строящегося жилья. На 1 апреля девелоперы возводят в уральской столице 4 млн 072 тыс. кв. м, свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства. По этому показателю город уступает только Москве (17,3 млн), Санкт-Петербургу (6,6 млн) и Краснодару (6,3 млн).
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что за последний год объем строящегося жилья во всех городах страны вырос на 10,7%.
«Большинство крупнейших рынков (с объемом стройки более 1 млн. кв. м) увеличили объем проектов. Заметное снижение фиксируется лишь в нескольких городах: Санкт-Петербург (-13%), Краснодар (-12%), Уфа (-11%), Самара (-8%), Ижевск (-8%)», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
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В Екатеринбурге объем строящегося жилья за последние 12 месяцев увеличился на 14%. Аналитики выделяют несколько причин роста. Во-первых, рынок новостроек Екатеринбурга является достаточно емким, в последние годы он показывает очень хорошие результаты продаж. Так, за 2023 год количество зарегистрированных договоров долевого участия в городе выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом и в полтора раза — к уровню 2021 года. Такая динамика стимулирует свердловских застройщиков более активно закладывать новые проекты.
Во-вторых, местным властям удалось создать благоприятные условия для работы застройщиков из любых регионов. Благодаря этому в последние годы рынок уральской столице пополнился
значительным числом новых участников. Конкуренция между местными и федеральными застройщиками заметно выросла.
Эксперты отмечают, что высокие процентные ставки в российской экономике в теории должны тормозить запуск новых девелоперских проектов. Однако пока этого не происходит.
«В 2024 году застройщики продолжили наращивать портфель девелоперских проектов. Этому не помешало ни ужесточение условий ипотечного кредитования, ни ставки по проектному финансированию. По итогам марта объем жилья в стадии строительства вырос до рекордно высокой отметки», — заявил Михаил Хорьков.
Дальнейшая динамика объемов строящегося жилья в Екатеринбурге во многом будет зависеть от активности покупателей. Пока сильного ухудшения ситуации не наблюдается. Результаты продаж по договорам долевого участия в I квартале 2024 года в целом близки к аналогичным показателям прошлого года.
По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на рынке новостроек в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) за последний год не изменился. Однако в целом по России этот показатель за аналогичный период снизился на 16%.
«Спрос на рынке новостроек продолжает коррелировать с ситуацией в банковском секторе и ипотечными программами. С декабря 2023 года по льготной ипотеке первоначальный взнос вырос до 30%, а максимальная сумма субсидированного кредита составляет 6 млн рублей для всех регионов. По семейной ипотеке появились ограничения по количеству таких кредитов у заемщика одновременно. Теперь вторую, третью и последующие квартиры купить сложнее. При этом снижение спроса и рост предложения на рынке положительно для покупателей сказываются на динамике цены — за год она прибавила всего 11% в среднем по России», — сообщил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Аналитики сервиса также отмечают, что за последние 12 месяцев средняя цена одного лота на рынке новостроек Екатеринбурга увеличилась на 24%, до 6,8 млн руб. Причем за последний квартал показатель вырос на 6%. Удорожание жилья всегда стимулирует снижение активности покупателей.
Многие наблюдатели полагают, что во втором полугодии 2024 года спрос на рынке новостроек заметно снизится (из-за ухудшения условий выдачи кредитов, удорожания жилья в последние годы и других неблагоприятных факторов). В этом случае некоторые жилые комплексы рискуют недосчитаться покупателей. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в настоящее время на рынке новостроек Екатеринбурга насчитывается 48,3 тыс. нереализованных объектов. Из них только 3 тыс. квартир сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства. За последние 12 месяцев объем предложения вырос на 8%, за два года — в полтора раза. Изображение создано с помощью нейросети Midjourney