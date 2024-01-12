Екатеринбург в лидерах по жилищному строительству

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УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...

Рекордный год для девелоперов

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 91% ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...

В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...