Застройщики устремились в Екатеринбург

Екатеринбург попал в число российских городов с самым низким уровнем монополизации рынка новостроек. По итогам I квартала 2023 года доля топ-5 крупнейших застройщиков (по количеству проданных квадратных метров) в городе составила лишь 42%. Это один из самых низких показателей по всей стране, свидетельствуют данные аналитической платформы bnMAP.pro. Для сравнения: в Москве на пятерку крупнейших игроков приходится 55% от общего объема продаж, в Санкт-Петербурге — 60%.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков
рассказал, что в последние годы вместо «укрупнения» происходило «усреднение» рынка новостроек Екатеринбурга. Свою долю в структуре продаж смогли нарастить многие средние и небольшие компании. Также на рынке появилось большое число новых игроков.
«За последние два года рынок Екатеринбурга пополнился значительным числом новых участников. Часть из них уже скорректировали локальные условия для реализации квартир, другие — только раскачиваются и их результаты можно будет оценить через год-два. Но процесс выхода новых девелоперов на рынок Екатеринбурга не завершен. Город продолжает привлекать бизнес своим емким рынком. В ближайший год на него выйдут еще несколько компаний», — заявил М. Хорьков.
Очевидно, что число игроков на девелоперском рынке Екатеринбурга увеличивается из-за хорошей динамики продаж квартир. Кроме того, местным властям удалось создать благоприятные условия для работы застройщиков из любых регионов.
Ранее о снижении уровня монополизации рынка новостроек в Свердловской области рассказали эксперты «Циан.Аналитики». По их оценке, за последние два года доля топ-5 крупнейших игроков на Среднем Урале снизилась на 4 процентных пункта. В настоящее время показатель составляет менее 50%.
«Только в девяти регионах (из 77) на топ-5 застройщиков-лидеров приходится менее половины проданного жилья, то есть рынок сильно диверсифицированный. В основном, это регионы с развитыми активными рынками, большим числом сделок и крупными городами (миллионниками или 500-тысячниками) — Татарстан, Тюменская область, Свердловская область, Новосибирская область, Башкортостан, Приморский край, Ярославская область, Иркутская область и Чувашия. На рынках этих регионов в I квартале 2023 года продажи шли у большого числа девелоперов — от 28 в Чувашии до 64 в Новосибирской области», — отмечают аналитики «Циана».
Они также рассказали, что за последние два года в среднем по регионам РФ степень монополизации снизилась с 79 до 73%. При этом единого тренда не было. В некоторых субъектах показатель вырос, в других — снизился.
Эксперты подчеркивают, что уровень конкуренции — важный индикатор для оценки регионального рынка жилья.
«Монополизация не менее опасна для рынка, чем спад продаж, «затоваривание» или удлинение сроков сдачи объектов. Расчеты показывают, что за последние два года в большинстве субъектов РФ степень монополизации немного снизилась, сократилось количество регионов, где крупнейшие застройщики занимают критически высокую долю первичного рынка. Высокая степень диверсификации, и как результат — наличие конкуренции за покупателя — один из драйверов развития рынка на протяжении последнего десятилетия и важный фактор ограничения роста цен», — рассказал руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов.
В Уральской палате недвижимости пока не видят предпосылок для роста степени монополизации рынка новостроек Екатеринбурга. Приток новых игроков не замедляется. Из-за стабильного спроса на квартиры рентабельность девелоперского бизнеса остается высокой.
В долгосрочной перспективе многое будет зависеть от экономической ситуации в Свердловской области. При позитивной динамике реальных доходов населения риски монополизации будут снижаться. В этом случае рынок станет еще доступнее для малых и средних компаний. Также есть факторы, которые невозможно спрогнозировать. Например, нельзя исключать, что какой-либо крупный игрок на рынке жилья Екатеринбурга в ближайшие годы резко нарастит свою долю в структуре продаж. Подобная ситуация произошла в Москве, где доля одного ведущего девелопера на рынке уже достигла 40%.