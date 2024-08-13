В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Суд установил, что в декабре 2024 года свердловчанин незаконно перевез из Абхазии в Россию автомобиль «LEXUS», предоставив таможне недостоверные сведения о цели его использования и не уплатив положенные сборы.



За уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 1 ст. 194 УК РФ) мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 100 тыс. руб. Автомобиль был конфискован в доход государства.