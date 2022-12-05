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Менеджер из Екатеринбурга оштрафован на 400 тыс. рублей за уклонение от таможенных платежей на 14 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. менеджера коммерческой организации, уклонявшегося от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

В ходе декларирования товаров в Уральской электронной таможне мужчина указывал недостоверные сведения об акустико-магнитных этикетках для противокражных систем. За счет этого компания не выплатила в федеральный бюджет более 14 млн руб. таможенных платежей. По статье 194 УК РФ это классифицируется как уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

По итогам расследования экономический ущерб, нанесенный государству, был возмещен в ходе дознания.

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