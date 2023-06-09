В Екатеринбурге суд оштрафовал таможенного брокера и директора фирмы за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге Ленинский райсуд оштрафовал таможенного брокера и директора фирмы за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 4,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Согласно материалам дела, екатеринбуржцы начиная c марта 2018 года и до декабря 2019 года предоставляли в таможню ложные данные о товарах, которые транспортировали через границу. Компания поставляла датчики пламени. Из-за махинаций организация утаила финансовые средства на оплату таможенных платежей в размере 4,1 млн руб. По решению суда мужчина заплатит штраф на сумму 320 тыс. руб., а женщина — 350 тыс. руб.