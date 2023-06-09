В Екатеринбурге суд оштрафовал таможенного брокера и директора фирмы за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафам по 400 тыс. руб. ...09.02.2023 Менеджер из Екатеринбурга оштрафован на 400 тыс. рублей за уклонение от таможенных платежей на 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. менеджера коммерческой ...05.12.2022 В Екатеринбурге сотрудник коммерческой организации оштрафован за уклонение от таможенных платежей на 14,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Ленинский районный суд приговорил к штрафу в 400 тыс. руб. 42-летнего менеджера ...17.03.2022 В Екатеринбурге осужден сотрудник предприятия УГМК за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 11,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тыс. руб. сотрудника ...22.09.2017 В Серове участника ВЭД уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Серове участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предстанет перед судом за ...