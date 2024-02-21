Миры Дюрера

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения», посвященная одному из главных мастеров гравюры в истории мирового искусства.«Мы впервые показываем гравюры Дюрера за пределами Эрмитажа. Екатеринбург — особый спутник, вместе с которым мы всегда изобретаем что-то новое, поэтому и структура выставки будет особенной. Каждый посетит ее два раза: через несколько месяцев первая часть работ уйдет в хранилище, а их место займет следующая порция. В Екатеринбурге зрители увидят знаменитейшие циклы, о которых будет рассказано на лекциях», — рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471-1528) охватывает почти 100 картин, около 1 тыс. акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций. Уже современники воспринимали его прежде всего как графика: А. Дюрер поднял гравюру на новый уровень, придав ей новую степень художественной свободы.Государственный Эрмитаж обладает одним из самых репрезентативных собраний резцовых гравюр и ксилографий Альбрехта Дюрера, которые стали основой выставки и рассказывают о непревзойденном мастерстве художника в этой области. Листы отобраны таким образом, чтобы показать все многообразие техник и направлений работы художника.Заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин подчеркивает, что для экспозиции в Екатеринбурге был проведен тщательный отбор работ мастера.«Это очень интересная выставка, надеюсь, она будет успешной. Потому что работы Дюрера хрестоматийны: эти знаковые образы окружают нас и в повседневной жизни. Отбор был сделан очень хороший. Я считаю, что мы взяли правильное направление — повторять эрмитажные блокбастеры в наших эрмитажных центрах. Это очень эффективное и рациональное движение. В Эрмитаже большая выставка Дюрера, и она привлекла огромное внимание. У петербургской публики был хороший отклик, надеюсь, что здесь будет так же», — сказал Михаил Дединкин.Масштаб таланта, богатство творческих идей и виртуозность техники Дюрера нашли ярчайшее отражение в его рисунках. На выставке можно увидеть отдельные собственноручные работы мастера, каждая из которых является уникальным графическим памятником.Директор ЕМИИ Никита Корытин напомнил, что, поскольку графика очень чувствительна к свету, показывать гравюры и рисунки можно очень непродолжительное время.«Мы открываем главную выставку этого года. Сложно поверить, что такой материал в таком количестве — лучшие работы Альбрехта Дюрера — в нашем музее. Тем не менее не зря строился «Эрмитаж-Урал», благодаря этому зданию возможность показать все это стала реальной. Я надеюсь, что эта выставка станет одной из самых посещаемых в этом году. И хочу напомнить, что выставку ждет обязательная ротация: 26 июня одни листы на экспозиции сменят другие, и посетители смогут увидеть существенно обновленный проект. Причем такая ротация позволит представить вниманию зрителя все важнейшие произведения Альбрехта Дюрера», — отметил Никита Корытин.Выставка состоит из нескольких разделов, которые позволяют показать особенности творческого метода Дюрера, его подход к разработке традиционных тем и решению абсолютно новых для немецких художников задач.Раздел «Начало. Учителя и истоки» расскажет о мастерах, ставших для Дюрера учителями и ориентирами. Это немецкие художники Михаэль Вольгемут и Мартин Шонгауэр, а также итальянец Андреа Мантенья, через гравюры которого он открывал для себя Ренессанс.В следующий раздел войдут наиболее востребованные современниками Дюрера графические циклы: ставший настоящим прорывом в творчестве мастера «Апокалипсис», «Жизнь Марии» — история Богоматери, основанная на множестве апокрифических источников, и «Страсти Христовы», представленные в нескольких сериях.В отдельный блок «Новая иконография» вошли произведения Дюрера на религиозные, аллегорические и светские темы, в которых он решал самые разные задачи — от изображения человеческого тела до разработки монументальных декоративных композиций. Вершиной творчества Дюрера стали «мастерские гравюры» — «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и знаменитая «Меланхолия».Раздел выставки, посвященный гравюре «Носорог», рассказывает о том, как художественный образ порой оказывается сильнее реальной действительности. Дюрер, ни разу не видевший живого носорога, сумел создать такую гравюру, которая еще до середины XVIII века являлась образцом для изображения животного как в художественной сфере, так и в научной литературе, даже несмотря на неточности в деталях и на то, что за последующие два с половиной века носорогов на континент привозили как минимум трижды.Творчество Дюрера оказалось необычайно притягательным как для его современников, так и потомков. На выставке будут также показаны предметы декоративно-прикладного искусства — витражи, деревянные рельефы и камеи, выполненные по произведениям великого художника. Экспозицию дополняют точные копии, заимствования и переосмысления дюреровских работ, созданные в разные века. Последний раздел выставки — «Под знаком Дюрера» — будет посвящен влиянию мастера на искусство XVI — начала XX века. В него также войдут произведения, где главным героем становится сам художник.Выставка «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения» будет сопровождаться масштабной культурно-просветительской программой: с 16 по 21 апреля в Центре «Эрмитаж-Урал» пройдут лекции, посвященные одному из крупнейших мастеров эпохи Ренессанса. Также с 15 по 26 апреля в Реставрационно-хранительском корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств пройдет весенняя сессия долгосрочной обучающей программы «Эрмитажная школа реставрации». Она будет посвящена реставрации и консервации тонированной гипсовой скульптуры.Выставка «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения» будет представлена в Центре «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11 в двух частях: с 10 апреля по 23 июня 2024 года и с 26 июня по 15 сентября 2024 года.Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.